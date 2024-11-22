《國企紅籌》華能國電（００９０２）發１５億元人民幣中期票據

《經濟通通訊社２２日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，已於近

日完成２０２４年度第九期中期票據的發行，發行額為１５億元人民幣。



該集團指，該中期票據期限為３年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為２﹒０９％。

債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。債券通過

簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）

