《國企紅籌》華能國電（００９０２）發１５億元人民幣中期票據

《經濟通通訊社２２日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，已於近
日完成２０２４年度第九期中期票據的發行，發行額為１５億元人民幣。
該集團指，該中期票據期限為３年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為２﹒０９％。
債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。債券通過
簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票
22/11/2024 08:28
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日完成２０２４年度第九期中期票據的發行，發行額為１５億元人民幣。
該集團指，該中期票據期限為３年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為２﹒０９％。
債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。債券通過
簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
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