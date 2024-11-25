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25/11/2024 08:37

【國務會議】李強：加強對平台經濟健康發展指導，加大政策支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李強２２日主持召開國務院常
務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作。會議指出，發展平台經濟事關擴內需、穩就業、
惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力。要進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，
加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力，強化平
台經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向
一致性。
　
＊更好發揮平台經濟對促進就業的重要作用＊
　
　　會議並稱，要規範市場競爭秩序，健全常態化監管制度，推動平台企業規範經營、有序競爭
、提升質量，促進各方主體互利共贏。要切實保障消費者和勞動者合法權益，健全線上消費投訴
公示、消費後評價等制度，指導平台企業依法規範用工，更好發揮平台經濟對促進就業的重要作
用。
　
＊通過《危險化學品安全法（草案）》＊
　
　　會議討論並原則通過《中華人民共和國危險化學品安全法（草案）》，決定將草案提請全國
人大常委會審議。會議指出，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，加強生產、
儲存、使用、經營、運輸等全過程的安全管理。要強化企業主體責任，落實政府監管責任，加強
跨部門、跨區域聯合執法，堅決防範遏制重特大事故發生。要強化危化品安全源頭治理，提高從
業人員專業技能，用好大規模設備更新政策，加快推進化工老舊裝置淘汰退出和更新改造，最大
限度降低安全風險。
　
　　會議決定，對《醫療器械監督管理條例》等２１部行政法規的部分條款予以修改，對《關於
愛國衛生運動委員會及其辦事機構若干問題的規定》等４部行政法規予以廢止。

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