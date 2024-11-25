《駐京專電》工信部：培育原子級製造產業，研究出台創新發展意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》工信部副部長單忠德在原子級製造產業發

展論壇上表示，工信部將加快培育發展原子級製造產業，研究出台原子級製造創新發展實施意見

。



單忠德表示，原子級製造是極具技術挑戰性、產業創新性、國際戰略性和經濟帶動性的未來

產業，對於提升工業基礎能力、推進新型工業化具有重要意義。當前，原子級製造正處於從理論

創新與關鍵技術突破向產業化邁入的關鍵階段。中國具有良好的技術基礎和人才儲備、大規模多

樣化的應用市場空間和完整的製造業體系，發展原子級製造迎來新機遇。



工信部將推動科技創新和產業創新深度融合，加快培育發展原子級製造產業。強化宏觀指導

，研究出台原子級製造創新發展實施意見，圍繞重點領域謀劃「揭榜掛帥」任務，支持建立原子

級製造創新發展聯盟，打造高水平產業鏈和產業集群。強化產業創新，加大產業科技創新支持力

度，構建以企業為主體、產學研深度融合的協同創新格局，加速交叉複合型和工程型人才培養。

強化生態建設，探索國家科技計劃與金融聯動機制，支持建設創新研發基地、中試平台、科技型

孵化器等，構建原子級製造標準體系，深化國際交流合作。

