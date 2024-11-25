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AH股新聞

25/11/2024 09:09

《駐京專電》北京發布寒潮藍色預警，最低氣溫驟跌８度降至零下

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市發布寒潮藍色預警信號，受強冷空
氣影響，預計２５日至２７日，北京地區將出現寒潮天氣。
　
　　氣象部門預計，２４日夜間至２５日中午，北京地區將有一次明顯的雨雪天氣過程，平原地
區為雨轉雨夾雪或雪，山區有中到大雪，局地暴雪。雨雪後大風降溫，２５日白天至２７日白天
，平原地區陣風６至７級，山區陣風８級左右。最低氣溫降幅可達８攝氏度，２６日、２７日夜
間，平原地區最低氣溫將降至零下５攝氏度左右。
　
　　為應對即將到來的雨雪天氣，北京市掃雪鏟冰指揮部辦公室（北京市城市管理委員會）強化
指揮調度，目前全市已備勤３﹒５萬人，掃雪鏟冰車輛５１２１輛、機械除雪設備４６７９台套
等，將全力以赴做好掃雪鏟冰準備工作，保障市民出行安全。
　
＊中國大部地區氣溫下降６－１０度＊
　
　　據中央氣象台，２３日至２７日寒潮天氣將自北向南、自西向東影響中國。這是今年下半年
以來首場寒潮和大範圍雨雪天氣過程。受寒潮影響，中國大部地區氣溫下降６－１０度，西北地
區東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫１２－１４度，局地１６度以上。２８日前
後，最低氣溫０度線將南壓至長江中下游一帶。過程期間風力較大，部分地區陣風可達７級以上
。同時，北方地區迎來降雪、雨轉雨夾雪或雪過程，尤其是內蒙古中東部、黑龍江等地降雪較強
，迎來大到暴雪、局地大暴雪。
　
　　此前，多地氣溫較常年偏高，南方有些地方甚至多次「降溫失敗」。事實上，１１月中國已
經歷了兩次冷空氣過程，只是強度較弱，在氣象上未達到寒潮標準。

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