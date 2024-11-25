《駐京專電》北京發布寒潮藍色預警，最低氣溫驟跌８度降至零下

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市發布寒潮藍色預警信號，受強冷空

氣影響，預計２５日至２７日，北京地區將出現寒潮天氣。



氣象部門預計，２４日夜間至２５日中午，北京地區將有一次明顯的雨雪天氣過程，平原地

區為雨轉雨夾雪或雪，山區有中到大雪，局地暴雪。雨雪後大風降溫，２５日白天至２７日白天

，平原地區陣風６至７級，山區陣風８級左右。最低氣溫降幅可達８攝氏度，２６日、２７日夜

間，平原地區最低氣溫將降至零下５攝氏度左右。



為應對即將到來的雨雪天氣，北京市掃雪鏟冰指揮部辦公室（北京市城市管理委員會）強化

指揮調度，目前全市已備勤３﹒５萬人，掃雪鏟冰車輛５１２１輛、機械除雪設備４６７９台套

等，將全力以赴做好掃雪鏟冰準備工作，保障市民出行安全。



＊中國大部地區氣溫下降６－１０度＊



據中央氣象台，２３日至２７日寒潮天氣將自北向南、自西向東影響中國。這是今年下半年

以來首場寒潮和大範圍雨雪天氣過程。受寒潮影響，中國大部地區氣溫下降６－１０度，西北地

區東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫１２－１４度，局地１６度以上。２８日前

後，最低氣溫０度線將南壓至長江中下游一帶。過程期間風力較大，部分地區陣風可達７級以上

。同時，北方地區迎來降雪、雨轉雨夾雪或雪過程，尤其是內蒙古中東部、黑龍江等地降雪較強

，迎來大到暴雪、局地大暴雪。



此前，多地氣溫較常年偏高，南方有些地方甚至多次「降溫失敗」。事實上，１１月中國已

經歷了兩次冷空氣過程，只是強度較弱，在氣象上未達到寒潮標準。

