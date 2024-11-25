《駐京專電》庫克首次現身鏈博會：沒有中國夥伴蘋果就沒今天成就

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國貿促會主辦的第二屆中國國際供應鏈

促進博覽會今天上午在北京舉行。美國蘋果公司首席執行官庫克首次現身鏈博會。這也是庫克今

年內第三次來華。在回答如何評價蘋果在中國的合作夥伴時，庫克表示，「我非常重視他們，沒

有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。



現場蘋果公司的展覽牌上寫道，「Ａｐｐｌｅ的２００家主要供應商中有超過８０％在中國

生產」。

