《神州頭條》財經報章頭版摘要：護航年末流動性，降準蓄勢待發

《經濟通通訊社２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多重因素驅動，併購重組愈發活躍

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「今年以來，全市場併購重組約３０００起，９月份『併購六條』發布以來，已有２６０多家上

市公司披露資產重組事項，新興產業成為併購重點領域。」中證監主席吳清近日在第三屆國際金

融領袖投資峰會上致辭時特別提到了併購重組。這是監管部門發出的支持併購重組，支持優質資

源向新質生產力領域集聚的最新信號



三大石油石化集團將與上交所進一步深化合作

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上交所近日與中石油、中石化、中海油在滬聯合舉辦石油石化行業高質量發展座談研討及專題培

訓。未來，三大石油石化集團將與上交所進一步深化合作，強化資本市場運作，提高上市公司質

量，推動市值管理。



護航年末流動性降準蓄勢待發

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臨近月末及年末，人行適時加大流動性投放力度，護航貨幣市場平穩運行。專家表示，近期政府

債券發行繳款等因素的擾動有所增大，預計人行會繼續綜合運用多種貨幣政策工具進行靈活調控

，保持流動性合理充裕。尤其是年末將近，人行擇機降準的可能性有所加大。





《上海證券報》



《習近平關於依法治軍重要論述摘編》印發全軍

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為全面準確學習領會習近平關於依法治軍重要論述，深入推進依法治軍戰略貫徹落實，經中央軍

委批准，軍委政法委員會組織編印《習近平關於依法治軍重要論述摘編》，日前正式印發全軍。



事關央企市值管理、資本運作 ，上交所與「三桶油」座談研討

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近日，上交所與中石油、中石化、中海油在滬聯合舉辦石油石化行業高質量發展座談研討及專題

培訓，共同探討提高上市公司質量、市值管理、央企集團資本運作等問題。中國證監會、上交所

及三大石油石化集團相關負責人參會。



公募ＲＥＩＴｓ持續擴容，今年獲批已達２３隻

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受益於中國公募ＲＥＩＴｓ配套政策不斷完善，２０２４年ＲＥＩＴｓ發行迎來了井噴式增長，

發行節奏明顯加快。近日，平安寧波交投ＲＥＩＴ、華安外高橋ＲＥＩＴ正式獲得中證監准予註

冊的批覆，ＲＥＩＴｓ產品今年以來獲批數量已達到２３隻。





《證券時報》



１１月隱債置換將超萬億

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２０２４年年末，地方政府債券發行工作如火如荼。前有６萬億元地方政府債務限額下達各地，

各地１１月已發行和計畫發行用於置換存量隱性債務的地方政府再融資專項債券規模超１萬億元

；後有部分２０２５年新增專項債券限額將提前下達，理論可下達的規模上限為２﹒３４萬億元

。



１２月１日起全國推廣應用數電發票

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１１月２４日，國家稅務總局發布關於推廣應用全面數字化電子發票的公告，自１２月１日起在

全國正式推廣應用數電發票。數電發票與紙質發票具有同等法律效力。



美元強勢無礙人民幣匯率保持基本穩定

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自１１月初以來，美元指數連續三周上漲，漲幅近４％。人民幣對美元匯率期間從７﹒１０左右

貶值至７﹒２５附近。雖然人民幣對美元匯率貶值近２％，但無論是與同期美元指數自身升值

４％相比，還是與歐元等主要非美貨幣對美元匯率貶值幅度相比，近期人民幣匯率的表現仍偏堅

挺。（ｌｃ）





