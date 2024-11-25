《鍾之日記》港股錄三連跌，快手染藍上揚

《鍾之日記》１１月２５日，香港天氣：小雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股三大指數上周五（２２日）造好，恒生指數連跌兩周後今日高開７７點，惟受Ａ股下行

拖累，港股升勢不保，盤中低見１９１０２點，創兩個月新低。恒生指數全日收報１９１５０，

跌７８點或０﹒４％，錄三連跌，科技平台股捱沽帶動主板成交增至近１８３３億元。



＊Ａ股兩連跌，成交量跌落１﹒５萬億＊



滬深股市上個交易日大跌收市後今日續弱，盤中創業板指、深成指雙雙跌逾１％，軍工、保

險等領跌大市。滬綜指全日收跌０﹒１％，報３２６３﹒７６點，錄得兩連跌，深成指跌

０﹒１７％，創業板指軟０﹒０２％。成交縮量，兩市全日交易額約１﹒４９萬億元人民幣，較

上個交易日減１７％。



中國外交部２２日宣布，自２０２４年１１月３０日起至２０２５年１２月３１日，對日本

、保加利亞、羅馬尼亞、９國持普通護照人員試行免簽政策。至此，享受中國免簽待遇的國家已

擴大至３８個。消息一經公布，各旅遊平台上中國相關目的地搜索熱度大漲。



此外，中方還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由。中國駐澳洲大使館

最新通知，自２０２４年１１月３０日至２０２５年１２月３１日，中國對澳洲持普通護照人員

試行單方面免簽政策入境事由擴大至來華經商、旅遊觀光、探親訪友、過境、交流訪問，免簽停

留期限延長至３０日。市場料入境便利下，中國冬季入境遊持續升溫，旅遊股逆勢大漲３﹒９％

。



＊恒指季檢結果出爐，幾家歡喜幾家愁＊



恒生指數公司上周五收市後（２２日）公布季度檢討結果，多次被列作染藍大熱的快手

（０１０２４）終獲納入，同時內地教培行業龍頭新東方（０９９０１）亦同時染藍，而新世界

發展（０００１７）將被剔除，成分股數目將由８２隻增加至８３隻。所有變動將於１２月６日

收市後實施，１２月９日起生效。



值得留意的是，快手早前發布第三季業績，期內經調整淨利潤３９﹒４８億元人民幣，按年

增長２４﹒４％；收入按年增長１１﹒４％至３１１﹒３１億元人民幣。第三季快手平均日活躍

用戶和平均月活躍用戶分別達到４﹒０８億及７﹒１４億，分別按年增長５﹒４％和４﹒３％。

今年首九個月，經調整利潤淨額１３０﹒１５億元人幣，按年增長１﹒２倍；收入９１５﹒１４

億元人幣，按年增長１３﹒１％。快手第三季業績大致符合預期，但對比首三季經調整盈利升

１﹒２倍，增長勢頭顯著放緩。



另近日國家網絡安全通報中心通報，快手存在對法律、行政法規禁止發布或者傳輸的信息未

及時處置，以及落實青少年模式不到位等情況，違反《網絡安全法》相關規定。公安機關依法對

快手公司給予行政處罰。《財新》引述接近快手人士表示，本次處罰不影響日常運營，處罰原因

與未成年人內容治理有關。



負面新聞難阻快手股價上揚，今日收漲４﹒５％，報４６﹒３５元；新東方也升３﹒９％，

將失去藍籌光環的新世界則跌４﹒３％。



＊內地不良貸款餘額按季增，分析憂銀行業存系統性弱點＊



國家金融監管總局的數據顯示，截至今年第三季末，商業銀行的不良貸款餘額為３﹒４萬億

元（人民幣．下同），較上季末增加３７１億元；不良貸款率為１﹒５６％，與上季末基本持平

。今年三季度末，商業銀行正常貸款餘額２１３﹒１萬億元，其中正常類貸款餘額２０８﹒２萬

億元，關注類貸款餘額４﹒９萬億元。２０２４年前三季度，商業銀行累計實現淨利潤１﹒９萬

億元，同比僅增０﹒５％。



外媒引述分析指，中國的銀行系統因疫情期間的措施而陷入更大危機，原因是官方推動的個

人經營貸款原本旨在幫助小微企業和農業用戶，但卻遭到濫用，再加上房地產市場低迷，導致違

約率不斷上升。疫情時「六大行」被要求針對疫情重創的領域增加放貸，包括降低手續費、下調

利率及加快審批流程。人行數據顯示，截至２０２３年中，個人經營貸款餘額近２４萬億元，較

２０１９年時增長逾一倍，其中「六大行」的金額佔了一半以上，達５７％。不過，當中的一些

借款人利用低利率的個人經營貸款資金投資房地產，導致２０２１年中房地產出現危機時借款人

難以還貸或進行再融資。



中資銀行業仍待復原，交通銀行（０３３２８）、建設銀行（００９３９）均收跌０﹒５％

，農業銀行（０１２８８）及工商銀行（０１３９８）沒升跌、中國銀行（０３９８８）升

０﹒２８％，不過中銀香港（０２３８８）挫４﹒９％，為表現最差藍籌，香港政府公布發行基

礎建設零售債券，保證息率不少於３﹒５％，低於上次銀債的４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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