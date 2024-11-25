《Ａ股焦點》廣發證券Ａ微跌，做市資格已獲中證監批准

《經濟通通訊社２５日專訊》中國證監會官網上周五（２２日）披露，正式核准廣發證券

（０１７７６）（深：０００７７６）上市證券做市交易業務資格，成為今年以來繼國元證券

（深：０００７２８）和財信證券之後，第三家獲得上市證券做市業務資格券商。



廣發證券Ａ股高開低走，現跌０﹒１２％，報１６﹒０７元人民幣；Ｈ股則跌０﹒９２％。



廣發證券去年１０月申請上市證券做市業務資格，今年１０月２５日，該券商申請上市證券

做市業務資格獲得證監會的反饋意見，整體獲批時間較快，從反饋意見到獲批則間隔不到１個月

。



＊北交所有做市商資格的券商擴容至２０家＊



據了解，做市交易是北交所市場一項重要的制度創新。２０２３年做市制度上線以來，已經

有１７家展業的做市商業務資格券商，加上今年獲批資格３家，即擁有做市商資格券商已經擴容

至２０家。



做市商制度是指特許的交易商不斷地向投資者雙向報出特定證券的買賣價格，並在該價位上

接受投資者的買賣要求，以其自有資金和證券與投資者進行證券交易，而投資者的買賣請求並不

直接配對成交。做市商通過雙向交易來維持市場的流動性，同時通過買賣報價的價差獲取利潤。

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