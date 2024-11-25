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AH股新聞

25/11/2024 10:50

《Ａ股焦點》中晟高科跌２％，擬４﹒５７億出售中晟新材全部股權

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中晟高科（深：００２７７８）上周五（２２日）公告稱，公
司通過在產權交易中心公開掛牌轉讓的方式，出售持有的中晟新材１００％股權。在首次掛牌信
息發布期限內徵集到意向受讓方瀧祥投資，本次標的資產交易對方確定為瀧祥投資，交易對價確
定為４﹒５７億元
（人民幣．下同）。
　
　　中晟高科股價今早高開低走，現跌２﹒０６％，報１７﹒５６元人民幣。
　
＊原實控人擬接盤，當前為第二大股東＊
　
　　公告稱，上述交易構成重大資產重組和關聯交易。瀧祥投資的有限合夥人為許漢祥，是中晟
高科的創始人和前實控人，此前帶領中晟高科在深交所上市，目前是中晟高科的第二大股東，持
股比例達８﹒２６％。
　
　　中晟新材是中晟高科的重要子公司，為何會被中晟高科剝離？對此，中晟高科稱，是為了減
少潤滑油業務帶來的虧損。近年來，中晟新材作為中晟高科潤滑油業務的經營主體，競爭力逐步
減弱，毛利率已由２０１５年的１６﹒７０％下滑至２０２３年的１﹒２１％。
　
　　中晟高科稱，公司完成此次交易後可以剝離低效資產，並獲得現金對價，將增厚營運資金儲
備便於拓展新業務，並且聚焦環保業務發展。（ｊｑ）

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