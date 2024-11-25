《駐滬專電》「三桶油」將與上交所進一步深化合作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上交所近日與中石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）、中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中海油（００８８３）

（滬：６００９３８）在滬聯合舉辦石油石化行業高質量發展座談研討及專題培訓，共同探討提

高上市公司質量、市值管理、央企集團資本運作等問題。



「三桶油」相關負責人在石油石化行業高質量發展專題研討會上表示，將與上交所進一步深

化合作，包括推動上市公司建立長效分紅機制，靈活運用併購重組、股權置換、ＥＴＦ換購等方

式開展資本運作；進一步提高上市公司質量，努力為投資者帶來長期穩定的投資回報；推動市值

管理，通過常態化舉辦業績說明會等方式做好價值傳播，實現市值管理閉環。



在石油石化指數相關問題研討會上，來自上交所、中證指數公司、基金公司的相關人員與「

三桶油」探討石油石化指數相關問題，包括石油石化ＥＴＦ指數編制的可行性與必要性；介紹指

數編制的程序和要求、ＥＴＦ產品特點和投資生態；結合指數樣本空間、選樣方法及成分股權重

討論指數編制方案。

