《Ａ股焦點》格力地產漲停，置入免稅集團５１％股權，退出房地產

《經濟通通訊社２５日專訊》格力地產（滬：６００１８５）上周五（２２日）發布重大資

產置換暨關聯交易報告書（草案），格力地產擬以其持有的上海合聯、上海保聯、上海太聯、三

亞合聯及重慶兩江的１００％股權及上市公司對橫琴金融投資集團有限公司的５億元（人民幣．

下同）借款，與珠海投資控股有限公司持有的珠海市免稅企業集團有限公司５１％股權進行置換

，估值差額部分以現金進行補足。



格力地產股價已四連升，今日早盤一度打開漲停板，截至午盤收盤，格力地產再度漲停，報

８﹒６４元。



＊將逐步退出房地產業務＊



按照公告，珠海市免稅企業集團有限公司５１％股權的最終作價約為４５﹒７９億元；擬置

出資產最終作價約５５﹒０５億元，擬置出債務最終作價５億元；差額部分約為４﹒２６億元。



本次交易前，格力地產的主要收入來源是房地產業務。最近兩年，格力地產的淨利潤連續為

負。上述提及的免稅集團則主要經營免稅品銷售業務，是全國最早開展免稅品經營業務的企業之

一。２０２３年及２０２４年１－６月，免稅集團實現淨利潤分別為６﹒６７億元、４﹒３８億

元。



上述公告指，通過本次重組，格力地產將逐步退出房地產業務。免稅集團將成為格力地產的

控股子公司，格力地產將形成涵蓋跨境產業鏈的免稅、保稅、完稅等多業態布局的大消費產業。



＊重組方案曾進行過重大調整＊



值得注意的是，此次重組方案並非一成不變。早在７月６日，格力地產就曾對原重組方案進

行了重大調整。原方案計劃通過發行股份及支付現金的方式購買珠海市國資委和城建集團持有的

珠海免稅集團１００％股權，並募集配套資金。然而，鑒於原方案推進時間較長且內外部環境發

生較大變化，格力地產決定對方案進行調整，改為目前的股權置換方式。（ｊｑ）

