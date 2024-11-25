《中國房產》新加坡凱德擬１８億售上海浦發大廈，為購入價六五折

《經濟通通訊社２５日專訊》據《澎湃新聞》報道，新加坡大型房地產集團凱德集團預計將

虧本出售逾５年前收購的上海浦發大廈。



報道引述知情人士透露，凱德集團與ＡＥＷ集團旗下基金近期正在就出售上海浦發大廈的項

目進行磋商。根據雙方協議，凱德集團將以１８億元（人民幣．下同）的價格出售位於陸家嘴核

心商圈的上海浦發大廈約７０％面積。



據了解，凱德集團與ＡＥＷ已與首創集團旗下公司初步談攏該價格，１８億元的價格相當於

目前凱德集團與ＡＥＷ此前收購該項目所剩餘的貸款。



＊較買入價折價逾三成＊



２０１９年１月，凱德集團宣布與一家非關聯第三方公司成立５０：５０的合資公司，斥資

２７﹒５２億元收購位於陸家嘴核心商圈的上海浦發大廈約７０％面積，包含辦公樓８－１９層

和２１－３２層，總建築面積為４６３７９﹒６５平方米，其中地上總建築面積為

４１７７３﹒１７平方米。



若以總價計算，此次凱德集團擬出售上海浦發大廈約７０％面積的價格相當於收購價格的六

五折。



上海浦發大廈竣工於２００２年，為原海航集團手中的資產，海航集團自２０１２年起就在

尋求出售該物業，直至２０１９年才成交。



報道引述業內人士表示，凱德集團２０１９年對上海浦發大廈的收購價格評估價本就溢價約

９％，即便如今虧本打折出售，以目前的運營狀況，價格並不算低。



凱德集團官網資料顯示，其是亞洲最大的多元化房地產集團之一，總部位於新加坡，並在新

加坡上市，專注於不動產投資管理和房地產開發建設，投資組合遍及全球４０多個國家的２６０

多個城市。



ＡＥＷ集團官網資料顯示，其是全球最大的房地產資產管理公司之一，目前在全球管理的資

產約８４４億美元，其物業位於北美、歐洲和亞太地區。（ｊｑ）

