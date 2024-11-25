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AH股新聞

25/11/2024 15:28

《中國要聞》一紅通逃犯在深圳落網，涉案２５００萬，為團夥頭目

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據微信公眾號「海關發布」今日消息，１１月１７日凌晨，在
國外潛逃近三年的「７﹒０９」走私案紅通逃犯林某被押解回國。至此，由深圳海關緝私局偵辦
、案值達２５００萬元人民幣的該案團夥成員全部歸案。
　
　　據介紹，林某是「７﹒０９」走私犯罪團夥的頭目。林某於２０２１年７月９日指使團夥成
員以偽報貿易方式，利用道具櫃走私進口紅酒、瑤柱、海參、魚膠、化妝品等高價值貨物後在國
內銷售牟利，全案案值２５００萬元人民幣。
　
　　案發後，林某團夥的其他成員悉數落網，林某倉皇潛逃至國外。因證據確鑿，２０２２年１
月，檢察機關對林某及其團夥成員共６人批准逮捕。同年１１月，深圳市中級人民法院對除林某
以外的另５名同案犯分別作出了管制及有期徒刑三至五年不等的判決。
　
　　林某潛逃後，先是逃往西亞某國，後來又在多個國家反覆流竄，頻繁變更藏匿地、漂白變換
身份以躲避抓捕。深圳海關緝私局成立了追逃工作專班，通過國際刑警組織對其發出紅色通報持
續壓縮其外逃空間，最終於今年１１月將其緝捕歸案並押解回國。
　
　　據悉，今年以來，深圳海關緝私局追捕境內外逃犯已有１７９人到案。（ｊｑ）

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