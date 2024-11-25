《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２４％，專家稱年末降準可能性加大

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股上周五大跌逾３％，今早甫開市即反彈，滬綜指高開

０﹒２４％，報３２７４﹒８８點，深成指高開０﹒２３％，創業板指高開０﹒３９％。互聯網

股繼續造好，汽車、ＣｈａｔＧＰＴ概念亦走高。



臨近月末及年末，人行將適時加大流動性投放力度。《中國證券報》引述業內專家表示，近

期政府債券發行繳款等因素的擾動有所增大，預計人行會繼續綜合運用多種貨幣政策工具進行靈

活調控，保持流動性合理充裕。民生證券首席固收分析師譚逸鳴分析，若１１月降準操作未落地

，考慮到１２月上中旬也是地方「置換債」的供給高峰期，以及市場資金面恐面臨季節性收斂，

人行降準的時間窗口可能落在１２月上中旬。



浙商證券首席經濟學家李超稱，預計當前至２０２５年末仍有１﹒６個百分點的降準空間，

２０２５年實際降準幅度可能超過１個百分點。另中信證券預測，１２月不排除人行降準５０基

點，或通過買斷式逆回購、國債買入等多種工具配合來熨平資金面波動。



人行今日進行２４９３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１７２６億元逆回

購到期，即今日淨投放７６７億元。本周公開市場有１８６８２億元逆回購到期。（ｒｙ）

