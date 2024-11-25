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AH股新聞

25/11/2024 11:41

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３６％，半導體調整旅遊股逆市漲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早輕微高開，隨後陷入調整，滬綜指半日收跌
０﹒３６％，報３２５５﹒３９點，深成指跌０﹒４４％，創業板指軟０﹒５５％。兩市半日成
交９３００億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減１９１億元或２％。
　
　　盤面上，ＡＩ手機、軍工及半導體板塊領跌大市。其中，半導體上午收跌１﹒６％，力芯微
（滬：６８８６０１）挫逾８％，燕東微（滬：６８８１７２）跌５﹒８％，海光信息
（滬：６８８０４１）跌５﹒５％。美國據報本周會公布對華芯片出口限制新措施，可能禁止美
國大多數供應商向２００間中國公司供貨。外電報道引述商會電郵提到，另一套限制向中國出口
高帶寬存儲芯片的規定將於下月公布。
　
　　旅遊板塊展開反彈，逆勢收漲３﹒６％，凱撒旅業（深：０００７９６）升停，大連聖亞
（滬：６００５９３）逼近漲停。中國外交部日前宣布，自２０２４年１１月３０日至２０２５
年１２月３１日，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、馬耳他、克羅地亞、黑山、北馬其頓、愛沙尼
亞、拉脫維亞持普通護照人員試行免簽政策。中方進一步擴大免簽「朋友圈」，料對入境遊市場
的復甦有正面刺激。
　
　　另外，固態電池板塊集體爆發，盟固利（深：３０１４８７）、聖陽股份
（深：００２５８０）、有研新材（滬：６００２０６）等多股漲停。高工鋰電產業研究院認為
，當前固態電池仍處於發展初期，主要以半固態電池為主，全固態電池有望在技術突破、工程化
量產及下遊驗證完成後，於２０２８年進入ＧＷｈ級應用階段。（ｒｙ）

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