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AH股新聞

25/11/2024 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１％成交不足１﹒５萬億，旅遊股大漲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市上周五（２２日）大跌收市後今日續弱，盤中創業板
指、深成指雙雙跌逾１％，軍工、保險等領跌。滬綜指全日收跌０﹒１％，報３２６３﹒７６點
，兩連跌，深成指跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒０２％。成交縮量，兩市全日交易額約
１﹒４９萬億元，較上個交易日大減２９９５億元或１７％。
　
　　概念板塊方面，國防軍工挫１﹒１％，可控核聚變回吐１％。至於行業板塊，通信設備挫逾
２％，保險板塊跌１﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）再跌近２％。
　
＊免簽國擴容利好，旅遊股大漲３﹒９％＊
　
　　旅遊股全日逆勢大漲３﹒９％，相信與中國連日來擴大免簽「朋友圈」有關。凱撒旅業
（深：０００７９６）及大連聖亞（滬：６００５９３）升停，祥源文旅（滬：６００５７６）
彈逾９％，長白山（滬：６０３０９９）升６﹒５％。
　　
　　中國外交部２２日宣布，自２０２４年１１月３０日起至２０２５年１２月３１日，對日本
、保加利亞、羅馬尼亞、９國持普通護照人員試行免簽政策。至此，包括前述９國在內，享受中
國免簽待遇的國家已擴大至３８個。消息一經公布，各旅遊平台上中國相關目的地搜索熱度大漲
。在某旅遊平台的歐洲站點和日本站點，中國目的地搜索熱度分別環比增長６５％和１１２％，
從日本多地直飛中國的航班查詢度也大幅上升。
　
　　此外，中方還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由。中國駐澳洲大使館
最新通知，自２０２４年１１月３０日至２０２５年１２月３１日，中國對澳洲持普通護照人員
試行單方面免簽政策入境事由擴大至來華經商、旅遊觀光、探親訪友、過境、交流訪問，免簽停
留期限延長至３０日。市場料入境便利下，中國冬季入境遊持續升溫。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８４８﹒０９　　－０﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６３﹒７６　　－０﹒１０　　　　５９６５﹒０２　　
　　上證Ａ股指數　　３４２１﹒０３　　－０﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４２０﹒５２　－０﹒１７　　　　８９３６﹒９１　　
　　深圳創業板指數　２１７５﹒１８　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７３﹒２８　　－０﹒５６　　　　　３﹒０１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２０５﹒２２　　－１﹒９２　　　　　１﹒８２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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