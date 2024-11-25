《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１％成交不足１﹒５萬億，旅遊股大漲

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市上周五（２２日）大跌收市後今日續弱，盤中創業板

指、深成指雙雙跌逾１％，軍工、保險等領跌。滬綜指全日收跌０﹒１％，報３２６３﹒７６點

，兩連跌，深成指跌０﹒１７％，創業板指跌０﹒０２％。成交縮量，兩市全日交易額約

１﹒４９萬億元，較上個交易日大減２９９５億元或１７％。



概念板塊方面，國防軍工挫１﹒１％，可控核聚變回吐１％。至於行業板塊，通信設備挫逾

２％，保險板塊跌１﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）再跌近２％。



＊免簽國擴容利好，旅遊股大漲３﹒９％＊



旅遊股全日逆勢大漲３﹒９％，相信與中國連日來擴大免簽「朋友圈」有關。凱撒旅業

（深：０００７９６）及大連聖亞（滬：６００５９３）升停，祥源文旅（滬：６００５７６）

彈逾９％，長白山（滬：６０３０９９）升６﹒５％。



中國外交部２２日宣布，自２０２４年１１月３０日起至２０２５年１２月３１日，對日本

、保加利亞、羅馬尼亞、９國持普通護照人員試行免簽政策。至此，包括前述９國在內，享受中

國免簽待遇的國家已擴大至３８個。消息一經公布，各旅遊平台上中國相關目的地搜索熱度大漲

。在某旅遊平台的歐洲站點和日本站點，中國目的地搜索熱度分別環比增長６５％和１１２％，

從日本多地直飛中國的航班查詢度也大幅上升。



此外，中方還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由。中國駐澳洲大使館

最新通知，自２０２４年１１月３０日至２０２５年１２月３１日，中國對澳洲持普通護照人員

試行單方面免簽政策入境事由擴大至來華經商、旅遊觀光、探親訪友、過境、交流訪問，免簽停

留期限延長至３０日。市場料入境便利下，中國冬季入境遊持續升溫。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４８﹒０９ －０﹒４６

上證綜合指數 ３２６３﹒７６ －０﹒１０ ５９６５﹒０２

上證Ａ股指數 ３４２１﹒０３ －０﹒１０

深證成份指數 １０４２０﹒５２ －０﹒１７ ８９３６﹒９１

深圳創業板指數 ２１７５﹒１８ －０﹒０２

上證Ｂ股指數 ２７３﹒２８ －０﹒５６ ３﹒０１

深證Ｂ股指數 １２０５﹒２２ －１﹒９２ １﹒８２

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