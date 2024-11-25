《海納智見－荀玉根》併購重組大幕正啟

《海納智見》近年來併購重組政策逐步優化，２０２４年９月證監會發布《關於深化上市公

司併購重組市場改革的意見》（簡稱「併購六條」），引發了市場對於Ａ股再度掀起併購重組浪

潮的關注。本篇報告我們將詳細梳理歷史上Ａ股幾輪併購浪潮的背景，並對本輪併購政策放鬆及

背後的投資機遇進行解讀。



Ａ股歷次併購浪潮覆盤。Ａ股歷次併購浪潮主要可劃分為２００６－２００７年央企上市潮

，２０１２－２０１６ 年產業整合潮以及２０１９－２０２１年的科技併購潮。０６－０７年

央企併購浪潮得益於經濟蓬勃發展疊加股權分置改革有效推進，這一期間中國總體經濟呈上行趨

勢，同時股份制改革為中國央國企併購市場發展提供有利條件，為後續產業整合奠定基礎。１２

－１６年互聯網併購浪潮由產能過剩、ＩＰＯ受阻、互聯網產業興起合力催化，該階段中國面臨

經濟下行趨勢和產能過剩問題，同時政策引導資源流入互聯網產業，因此併購重組成為推動產業

整合的關鍵手段。１９－２１年科技併購潮主因國內經濟承壓、美國科技制裁、監管政策鬆綁，

這一階段中國內部經濟環境承壓、外部與美國科技博弈升溫，激發國產替代和戰略產業併購重組

需求，疊加政策放寬科技公司併購重組條件， 極大程度上刺激了中國科技產業的併購發展。



本輪併購政策放鬆解讀。目前中國步入經濟高品質深入發展階段，對於創新型技術企業的需

求與日俱增，跨行業併購能夠引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。近年來，中國跨界併購

市場活躍度處於歷史低位，２０－２３年跨界併購重組交易金額由２０２０年的７５４億元波動

降至 ２０２３年的１７６億元，年複合增速為－３８﹒４％，戰略性新興產業亟需有助於補鏈

強鏈跨行業併購。長期以來，政策面監管對於跨界併購保持謹慎態度，部分輕資產公司具有「高

估值、 高商譽、高業績承諾」問題。但隨著中國產業結構轉型步伐加快，一些成長潛力大但尚

未盈利的企業需要更多資金流入，同時監管水準也在不斷提高，因此中國關於輕資產、跨行業併

購的政策態度出現轉向。



併購重組的三大投資方向。結合目前中國ＩＰＯ市場環境、經濟產能過剩問題、新一輪國企

改革等背景，我們提出未來併購重組的三大投資方向或集中在科技股、製造龍頭以及國有企業。

首先，中國ＩＰＯ市場面臨階段性收緊，２０２３年科創板ＩＰＯ募集資金規模分別為１２１５

億元，同比下降３１﹒１％。部分擬ＩＰＯ企業考慮轉向併購賽道，從而使併購重組市場活躍度

上升。科技公司通過併購重組實現上市可以加快融資速度、提高市場估值，因此投資者可以關注

具有併購重組預期的科技股。其次，為化解中國部分行業存在的產能過剩問題，本輪更傾向於採

用產能置換、併購重組等市場化途徑，從而為製造業龍頭企業提供了整合行業資源、擴大市場份

額的機會。參考在１６－１７年周期性去產能背景下，工業企業中的大中型企業利潤增速持續提

升，因此投資者可以關注在各細分行業中具有規模優勢、技術領先的龍頭企業。最後，中國處於

國企新一輪改革深化周期，多項政策會議強調央國企要圍繞新技術開展更多高品質併購，騰挪更

多資源發展戰略性新興產業、推動科技創新，從而促進央國企提高核心競爭力。因此投資者可以

關注央國企上市公司，尤其是在戰略性新興產業領域具有併購重組預期的企業。



風險提示：中國經濟增長不及預期，中國股市發展不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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