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AH股新聞

25/11/2024 10:55

《Ａ股動向》湖南黃金續漲停，稱與集團積極推進平江金礦項目

　　《經濟通通訊社２５日專訊》湖南黃金（深：００２１５５）今日（２５日）早盤再度漲停
，此前已連續兩個交易日（２１日、２２日）漲停。
　
　　上周有內媒報道稱，湖南省地質災害調查監測所在湖南平江縣萬古金礦田地下２０００米以
上深度地層，發現超４０條金礦脈，金品位最高達每噸１３８克，探礦核心區累計探獲黃金資源
量３００﹒２噸。專家會商認為，萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下３０００米以上遠
景黃金儲量超１０００噸，以現行金價計算資源價值達６０００億元人民幣。
　
＊最終注入上市公司黃金資源以當局評審備案儲量為準＊
　
　　對此，湖南黃金昨日（２４日）晚間發公告回應稱，報道中的「湖南平江縣萬古金礦田」包
括公司全資子公司湖南黃金洞礦業擁有的１個採礦權和３個探礦權、控股股東湖南黃金集團控股
子公司湖南黃金天岳礦業擁有的５個採礦權和７個探礦權，以及由其他民營主體擁有的周邊探礦
權及未劃定礦區範圍的空白區。
　
　　根據２０２１年６月公司與湖南黃金集團簽訂的《行業培育協議書》，公司對平江縣黃金礦
產資源合作開發項目具有優先收購權，公司與控股股東正在積極推進該項目，最終能夠注入上市
公司的黃金資源以萬古礦區「一體化勘查」項目提交湖南省自然資源廳評審備案的儲量為準。
　
　　公告提到，「金品位最高達１３８克╱噸」為探礦過程中單個鑽孔礦化較好的部分岩心取樣
化驗品位，不能夠完全反映區域整體成礦條件。「探礦核心區累計探獲黃金資源量３００﹒２噸
」為當局在該區域歷年來累積探獲的黃金資源，據了解部分黃金資源已被開採消耗，剩餘的黃金
資源量尚需完成萬古礦區「一體化勘查」工作後經湖南省自然資源廳評審備案後確定。
　
　　「預測地下３０００米以上遠景黃金儲量超１０００噸」則是以前年度科研深孔見礦情況結
合上部探明的資源分布狀況推測的遠景資源量（含探礦核心區累計探獲黃金資源量３００﹒２噸
），最終探獲的資源量存在一定的不確定性；後續該部分資源能否開採及何時開採均存在不確定
性。（ｓｌ）

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