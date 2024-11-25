【提振內房】中指院：上周廣州深圳樓市成交面積同比漲超１倍

《經濟通通訊社２５日專訊》中指研究院報告顯示，上周樓市整體同環比均上升，環比上升

１１﹒７５％，同比上漲６﹒２６％。其中，二線城市環比漲幅最大，武漢領漲；一線城市同比

漲幅最大，廣深同比上漲均超一倍，深圳領漲。



報告顯示，一線城市成交面積整體環比上升１２﹒３３％，同比上升３２﹒０９％。分城市

來看，上海、北京環比分別上升５０﹒１％、１４﹒７％，上海環比漲幅最大，深圳、廣州環比

則分別下跌５﹒７％、１４﹒０％；同比來看，除上海下跌１３﹒５％外，同比均上升，其中廣

州和深圳同比漲幅均超一倍，分別為１１７﹒４％和２２７﹒６％，北京則漲３１﹒８％。



二線代表城市整體成交面積環比上漲１９﹒８８％，各線城市中環比漲幅最大。分城市來看

，武漢環比上漲幅度最大，達７６﹒１７％，溫州降幅最大，為２２﹒３１％。同比看，二線代

表城市整體同比上漲８﹒４９％。



三四線代表城市整體環比基本持平，微漲１﹒１８％，其中韶關漲幅最高，為８７﹒３９％

；整體同比則下降１３﹒８５％。欽州漲幅最大，漲幅超２倍。



監測的７個代表城市整體庫存環比微降０﹒３７％，庫存總量相對穩定。其中，一線城市整

體微降０﹒４６％，廣州環比降幅最大，為１﹒３３％，北京環比略升０﹒２４％。二線城市整

體微降，降幅為０﹒２３％，杭州環比降幅最大，為０﹒７７％。（ｓｌ）

