  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2024 11:49

【提振內房】中指院：上周廣州深圳樓市成交面積同比漲超１倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中指研究院報告顯示，上周樓市整體同環比均上升，環比上升
１１﹒７５％，同比上漲６﹒２６％。其中，二線城市環比漲幅最大，武漢領漲；一線城市同比
漲幅最大，廣深同比上漲均超一倍，深圳領漲。
　
　　報告顯示，一線城市成交面積整體環比上升１２﹒３３％，同比上升３２﹒０９％。分城市
來看，上海、北京環比分別上升５０﹒１％、１４﹒７％，上海環比漲幅最大，深圳、廣州環比
則分別下跌５﹒７％、１４﹒０％；同比來看，除上海下跌１３﹒５％外，同比均上升，其中廣
州和深圳同比漲幅均超一倍，分別為１１７﹒４％和２２７﹒６％，北京則漲３１﹒８％。
　
　　二線代表城市整體成交面積環比上漲１９﹒８８％，各線城市中環比漲幅最大。分城市來看
，武漢環比上漲幅度最大，達７６﹒１７％，溫州降幅最大，為２２﹒３１％。同比看，二線代
表城市整體同比上漲８﹒４９％。
　
　　三四線代表城市整體環比基本持平，微漲１﹒１８％，其中韶關漲幅最高，為８７﹒３９％
；整體同比則下降１３﹒８５％。欽州漲幅最大，漲幅超２倍。
　
　　監測的７個代表城市整體庫存環比微降０﹒３７％，庫存總量相對穩定。其中，一線城市整
體微降０﹒４６％，廣州環比降幅最大，為１﹒３３％，北京環比略升０﹒２４％。二線城市整
體微降，降幅為０﹒２３％，杭州環比降幅最大，為０﹒７７％。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處