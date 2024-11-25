《神州金融》人行等召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議

《經濟通通訊社２５日專訊》據人民銀行官網消息，近日，人民銀行聯合國家發展改革委、

科技部、工業和信息化部、財政部、農業農村部、交通運輸部、國務院國資委、金融監管總局召

開科技創新和技術改造貸款工作推進會議。



會議指出，有關政策出台以來，各地方、各部門、各金融機構健全工作機制，加強協同配合

，細化工作措施，加快實現清單內企業和項目融資對接「全覆蓋」，貸款簽約和投放規模不斷擴

大，政策落實取得階段性成效。



截至１１月１５日，銀行累計與１７３７個企業和項目簽訂貸款合同近４０００億元人民幣

，有力支持了初創期、成長期科技型企業首貸和重點領域大規模設備更新。



＊將政策更多向民營和中小企業傾斜＊



會議要求，各銀行機構要用好用足政策資源，對清單內企業和項目做到「應簽盡簽、能投盡

投」。要聚焦提升審貸放貸效率，優化機制流程，加大資源保障，對照最新產業政策標準修訂完

善授信管理政策，開辟貸款審查審批「綠色通道」，開發與初創期科技型企業以及中小企業技改

融資需求更加匹配的貸款產品，拓寬抵質押物範圍，加快貸款簽約投放進度。



人民銀行各分支機構要與有關部門緊密協作，將政策更多向民營和中小企業傾斜，分類施策

提升銀企對接效率，為金融服務營造良好環境。（ｊｑ）

