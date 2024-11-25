《國企紅籌》新天綠色（０９５６）獲註冊中期票據額度３０億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，近
日收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受註冊通知書》，同意接受中期票據註冊金額為
３０億元人民幣，註冊額度自１１月１９日起２年內有效。
該集團指，中期票據由中國農業銀行、國家開發銀行和中國工商銀行聯席主承銷。該集團在
註冊有效期內可分期發行中期票據，接受註冊後如需備案發行，應事先向交易商協會備案，並按
管理要求進行發行管理。（ｗｈ）
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25/11/2024 08:37
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日收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受註冊通知書》，同意接受中期票據註冊金額為
３０億元人民幣，註冊額度自１１月１９日起２年內有效。
該集團指，中期票據由中國農業銀行、國家開發銀行和中國工商銀行聯席主承銷。該集團在
註冊有效期內可分期發行中期票據，接受註冊後如需備案發行，應事先向交易商協會備案，並按
管理要求進行發行管理。（ｗｈ）
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