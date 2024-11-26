《駐京專電》李強：加大逆周期調節推動經濟向好，維護產供鏈穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強在北京同第二屆中國國際

供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公

司、工商銀行、寧德時代、聯想集團、ＴＣＬ科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等企業

和機構負責人出席。李強表示，要堅定維護全球產供鏈穩定暢通，維護各方的共同利益。中國將

繼續加大逆周期調節力度，推動經濟持續向好。



＊反對搞各種形式的「脫勾斷鏈」「另起爐灶」＊



李強表示，過去數十年，隨著經濟全球化的深入發展，全球產業鏈供應鏈也逐漸壯大，促進

世界經濟快速增長，各方都從中受益。當前，世界經濟增長乏力，一些保護主義、泛安全化的行

為還在損害全球產供鏈，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。越是在這樣的

時候，越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義，越要凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識，反

對搞各種形式的「脫勾斷鏈」「另起爐灶」，堅定維護全球產供鏈穩定暢通，維護各方的共同利

益。



李強指出，今年以來，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，我們將繼續加大逆周期調節力度

，推動中國經濟持續向好，不斷培育壯大新動能，扎實推進高質量發展，為深化全球產供鏈合作

、促進世界經濟復甦貢獻更大力量。將加快建設現代化產業體系，以更強大的配套能力、更穩定

的產能供給，持續為全球產供鏈高效運轉提供堅實支撐。將著力加強科技創新和產業創新的深度

融合，更好融入國際創新合作，持續為全球產供鏈轉型升級提供強勁動能。我們將堅定推進高水

平對外開放，進一步擴大市場准入，歡迎更多外國企業來華開展產業合作，持續為全球產供鏈合

作拓展提供廣闊天地。



據《新華社》報道，在座企業代表表示，中國致力於發展新質生產力，出台有力經濟政策，

經濟企穩向好勢頭不斷鞏固，創新活力持續迸發，營商環境更為良好。外國在華企業見證了中國

取得的發展成就，對中國經濟充滿信心，看好潛力巨大的中國市場，願進一步擴大在華投資，深

度拓展在華發展，強化全球產供鏈合作，實現開放共贏。

