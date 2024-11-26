《駐京專電》中辦國辦印發方案，部署糧食節約和反食品浪費行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發

《糧食節約和反食品浪費行動方案》。行動方案部署了糧食節約減損行動、全民節糧意識提升行

動、餐飲行業反浪費行動、單位食堂反浪費行動、加強損失浪費統計調查等重點任務。



行動方案明確，到２０２７年年底，糧食和食物節約長效機制更加健全，糧食損失和食品浪

費統計調查制度、標准規范和指標體系不斷完善，糧食生產、儲存、運輸、加工損失率控制在國

際平均水平以下，餐飲行業、機關食堂、學校食堂、企業食堂等人均每餐食品浪費量明顯下降，

餐飲浪費得到有效遏制。通過持續努力和全民參與，推動節約糧食、反對浪費在全社會蔚然成風

。



國家發改委表示，《行動方案》提出３項保障措施。一是強化組織實施。堅持黨政同責、壓

實責任，國家發改委、中央農辦加強對糧食節約和反食品浪費工作的組織協調，各有關部門結合

自身職責，綜合施策、形成合力。二是加大宣傳力度。採用活潑新穎多樣、群眾喜聞樂見的宣傳

形式，制作播出有關公益節目，同時加強輿論監督。三是加強國際合作。舉辦好國際糧食減損大

會，鼓勵合作交流，向國際社會分享糧食節約和反食品浪費中國方案、中國行動等。

