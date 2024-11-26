《擴大開放》友邦人壽籌建浙江分公司獲批，為今年年內第四家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家金監總局浙江監管局發布批復稱，同

意籌建友邦人壽保險有限公司浙江分公司。



今年年內，友邦人壽在安徽、山東、重慶的三家省級分公司獲監管批準開始籌建。

