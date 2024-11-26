《擴大開放》友邦人壽籌建浙江分公司獲批，為今年年內第四家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家金監總局浙江監管局發布批復稱，同
意籌建友邦人壽保險有限公司浙江分公司。
今年年內，友邦人壽在安徽、山東、重慶的三家省級分公司獲監管批準開始籌建。
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
26/11/2024 09:08
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家金監總局浙江監管局發布批復稱，同
意籌建友邦人壽保險有限公司浙江分公司。
今年年內，友邦人壽在安徽、山東、重慶的三家省級分公司獲監管批準開始籌建。
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
下一篇新聞︰26/11/2024 09:06 《中國要聞》何立峰在蘇州會見新加坡國務資政李顯龍
26/11/2024 09:05 《中國監管》同花順雲軟件總經理趙遠被監管採取監管談話措施
26/11/2024 08:51 【大國博弈】特朗普稱將對中國貨品再徵１０％關稅，離岸人幣急跌
26/11/2024 08:47 《中國要聞》京東聲明：部分造謠抹黑京東者已被公安機關處罰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF