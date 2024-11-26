《駐京專電》產業鏈供應鏈國際合作北京倡議發布，挖掘合作潛力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》第二屆鏈博會開幕式上，《產業鏈供應鏈

國際合作北京倡議》正式發布。《倡議》特別提出充分挖掘數字經濟、跨境電商等領域合作潛力

，加快探索人工智能技術的產業應用，建立兼容並包的數字經濟生態圈，進一步賦能產業鏈供應

鏈提質升級。同時，加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用，推動全產業鏈「綠色化」發展

。



《倡議》提出，一，共同推動全球產業鏈供應鏈開放合作。踐行真正的多邊主義，加強國際

產業分工協作，推動普惠包容的經濟全球化，促進經濟可持續發展，更好惠及各國人民。



二，促進數字互聯互通。充分挖掘數字經濟、跨境電商等領域合作潛力加快探索人工智能技

術的產業應用。建立兼容並包的數字經濟生態圈，進一步賦能產業鏈供應鏈體質升級。



三，推動綠色低碳發展。加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用，構建綠色低碳循環經

濟體系，促進溫室氣體減排，擴大可再生能源替代，推動全產業鏈綠色化發展。



四，完善產業鏈供應鏈服務。加快國際物流體系建設，推進物流數智化發展、綠色化轉型，

推動建立普遍參與的國際機制，增強產業鏈供應鏈金融服務，促進產業鏈供應鏈融通發展。



五，發揮工商界獨特作用。全球工商界充分利用鏈博會等平台，深化務實合作，各國貿易投

資促進機構和商協會，搭建高質量經貿合作平台，推動營造公平、透明、穩定、可預期的營商環

境。

