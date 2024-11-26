《駐京專電》李雲澤：發揮險資長期投資優勢，支持國家重大戰略

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家金監總局局長李雲澤主持召開保險業

高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李雲澤表示，發揮保險資金長期投資優勢，持續支持國

家重大戰略，加大對戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等重點領域投資力度，更好服

務新質生產力發展。



會上，來自人保集團、國壽集團、平安集團、中華聯合財險、大地財險、陽光財險、太平洋

人壽、新華人壽、泰康人壽等９家保險機構的主要負責人圍繞貫徹落實國務院《關於加強監管防

範風險推動保險業高質量發展的若干意見》，分析當前行業面臨的形勢和問題，提出下一步高質

量發展的意見建議。



李雲澤指出，９月下旬以來，黨中央、國務院及時推出穩增長一攬子增量政策，打出一套「

組合拳」，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升，各種積極因素不斷累積，社會預期

持續向好，為實現全年經濟社會發展目標打下了堅實基礎，要進一步堅定對宏觀經濟回升向好的

信心。保險業要深刻把握難得的歷史機遇，樹立大保險觀，積極融入經濟社會發展大局。堅持以

人民為中心的發展思想，不斷拓展和豐富保險保障的內涵和外延，更好適應經濟社會發展和人民

群眾生產生活新形勢、新需求。

