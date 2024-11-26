  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2024 16:10

《駐京專電》李雲澤：發揮險資長期投資優勢，支持國家重大戰略

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家金監總局局長李雲澤主持召開保險業
高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李雲澤表示，發揮保險資金長期投資優勢，持續支持國
家重大戰略，加大對戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等重點領域投資力度，更好服
務新質生產力發展。
　
　　會上，來自人保集團、國壽集團、平安集團、中華聯合財險、大地財險、陽光財險、太平洋
人壽、新華人壽、泰康人壽等９家保險機構的主要負責人圍繞貫徹落實國務院《關於加強監管防
範風險推動保險業高質量發展的若干意見》，分析當前行業面臨的形勢和問題，提出下一步高質
量發展的意見建議。
　
　　李雲澤指出，９月下旬以來，黨中央、國務院及時推出穩增長一攬子增量政策，打出一套「
組合拳」，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升，各種積極因素不斷累積，社會預期
持續向好，為實現全年經濟社會發展目標打下了堅實基礎，要進一步堅定對宏觀經濟回升向好的
信心。保險業要深刻把握難得的歷史機遇，樹立大保險觀，積極融入經濟社會發展大局。堅持以
人民為中心的發展思想，不斷拓展和豐富保險保障的內涵和外延，更好適應經濟社會發展和人民
群眾生產生活新形勢、新需求。

【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權，你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國兵推唬嚇，醉翁之意在「保護費」？

26/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處