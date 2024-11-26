《駐滬專電》上海１１月二手房成交已突破兩萬套

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》據安居客上海監測數據，截至１１月２３

日，１１月上海二手房累計成交已突破兩萬套，成為今年繼３月、６月、７月、１０月後，第５

個同時也是突破２００００套最快的月份。



業內人士指，成交活躍背後，一方面是「滬七條」新政持續發力，源源不斷地為市場注入活

力；另一方面新一輪增量政策正在不間斷地推出，對穩定及助推樓市起到了決定性作用。



今年９月２９日晚間，上海市出台七條重磅樓市政策，業內稱為「滬七條」，包括非滬籍居

民購買外環外住房社保或個稅年限「３改１」；三年居住證加社保可享滬籍居民家庭購房政策；

臨港新片區則實施更加差異化的購房政策，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在新片區增購

１套住房。此外，二套房最低首付比例２０％，增值稅徵免年限「５改２」。



隨後的１１月１８日，上海又明確取消普通住房和非普通住房標準，並取消標準後相關個人

住房交易稅收事項，契稅、增值稅以及個稅均迎來全面下降。



安居客上海預測，１１月的二手房總成交量將有望超越６月的２６３７４套，從而創造出上

海二手房全年成交量新的紀錄。整體來看，購房者踴躍入市，既彰顯出剛需與改善型被壓抑的購

房需求在新政針對性刺激下的強勁釋放，又凸顯市場信心大幅提升。同時，也驗證了系列政策促

進交易的有效性，特別是各項政策協同配合產生的強大威力，為後續市場的持續改善提供了政策

樣本。

