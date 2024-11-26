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AH股新聞

26/11/2024 17:16

【大國博弈】專家稱若美對華商品徵稅６０％，或使中國出口降７％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《財新網》引述一名某政府部門國際貿易研究院負責人表示
，若特朗普上台後，美國對中國產品徵收６０％的高關稅，對中國出口和進口的影響預計分別為
下降７％和８﹒４％。
　
　　與此同時，全球範圍內的貿易壁壘仍在持續增加，各國對中國商品的關稅壁壘也在不斷加碼
，目前土耳其、歐盟、巴西和印尼均加強了對中國商品的限制，中國需要應對更複雜的國際貿易
環境。
　
　　不過，美國內部對特朗普的加關稅政策的爭議頗大，因為中美製造鏈的相互捆綁，美國四大
軍火運營商之一雷神公司認為關稅上調將會對其公司造成致命衝擊，標普也警告若對中國商品加
稅６０％或導致美國ＧＤＰ下降一個百分點，並加劇通脹和信用評級危機。
　
　　美國國會近日的報告建議取消中國「永久正常貿易關係」（ＰＮＴＲ）地位，有美媒指出，
目前美國對中國進口產品平均稅率為１９﹒３％，若取消ＰＮＴＲ，對中國的平均關稅將升至
６０％以上。
　
　　特朗普今日則在社交平台上宣布，明年１月２０日上任後，將在現有稅率基礎上，對中國貨
品再加徵１０％關稅，並對加拿大及墨西哥進口貨品加徵２５％關稅。特朗普曾在競選時揚言對
中國商品徵收高達６０％關稅。（ｌｃ、ｓｌ）

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