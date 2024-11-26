許正宇：積極推進ＲＥＩＴｓ通及南向人民幣股票交易櫃台等

《經濟通通訊社２６日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，互聯互通的延展力代表了

未來的無限可能性。在現有的滬深股通、債券通和互換通之外，當局正積極推進更多創新機制，

包括房託基金（房地產投資信託基金，ＲＥＩＴｓ）通、南向人民幣股票交易櫃台等新項目，為

投資者提供更多元化的選擇，進一步深化兩地市場的聯動。



＊適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等產品＊



許正宇今日在ＨＫＥＸ中國論壇開幕的視像致辭時稱，截至今年９月底，境外機構通過債券

通等渠道持有的內地債券總規模超過４﹒４萬億元人民幣，而北向通的日均成交量從推出初期的

２２億元增長至今年首三季的４３０億元人民幣，升幅達１９倍。債券通已成為國際投資者參與

內地債券市場的重要橋樑。下一步將豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套，積極

研究及適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等各種產品和安排。



＊內地Ａ股市場逾７０％國際資金通過滬深股通流入＊



他表示，滬港通和深港通已經成為國際投資者投資內地證券市場的首選途徑。自２０１４年

推出以來，滬深股通的日均交易額從６０億元人民幣增長至今年截至１０月的１３６０億元人民

幣，增幅高達２３倍，佔內地市場總交易量的約８％。更值得一提的是，內地Ａ股市場超過

７０％的國際資金是通過滬深股通流入的，充分彰顯了香港在連接內地與國際市場中的樞紐作用

。



港股通同樣取得了驕人的成績。每日平均交易額從推出初期的約９億港元，增長至今年截至

１０月的４４０億港元，升幅達４６倍，佔香港市場總交易量的約１７％。此外，港股通累計為

香港股市帶來超過３﹒４萬億港元的淨資金流入，有效提升了香港市場的流動性與活力。

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