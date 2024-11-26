《國企紅籌》中免（０１８８０）：于暉辭任總會計師

《經濟通通訊社２６日專訊》中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）宣布，于暉因工作
調動原因，辭任公司總會計師職務，自今日起生效。於辭任後，于暉將不在公司及附屬公司擔任
任何職務。（ｒｈ）
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26/11/2024 18:49
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