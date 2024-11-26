《神州頭條》財經報章頭版摘要：近４千億！推進創新技術改造貸款

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



今年以來新發基金超千隻，規模突破萬億份

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截至１１月２５日，今年以來新成立基金１００２隻，發行規模達１０２１１﹒９７億份。其中

，權益基金規模佔比近三成。從整體規模來看，今年以來，公募基金規模增長超４萬億元（人民

幣．下同）。其中，自９月底市場反彈以來，權益基金規模增長明顯。



Ａ股回購增持頻現

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今年以來，上市公司股份回購金額及現金分紅金額雙雙創出歷史新高，上市公司及股東申請回購

增持專項貸款的隊伍也持續擴容。



將政策更多向民營和中小企業傾斜

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人行日期聯合發改委、科技部、工信部、財政部、農業農村部、交通部、國務院國資委、金融監

管總局日前召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議，提出要將政策更多向民營和中小企業傾

斜，分類施策提升銀企對接效率，為金融服務營造良好環境。





《上海證券報》



資本市場向「新」集聚，推動新質生產力加速發展

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新質生產力，作為引領時代進步的強勁動力，已明確成為未來企業發展的核心方向。它不僅代表

著技術創新的高地，更是國家競爭力的重要體現。國家政策與資本市場的雙重助力，如同雙輪驅

動，為新質生產力的發展鋪設了快車道。中證監主席吳清１１月１９日在第三屆國際金融領袖投

資峰會上再次明確表示「突出支持發展新質生產力」。



近４０００億元！科技創新和技術改造貸款加力推進

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人行公布，自科技創新和技術改造再貸款設立以來，多部門加強協同配合，科技創新和技術改造

貸款簽約和投放規模不斷擴大。截至１１月１５日，銀行已與企業和項目簽訂貸款合同近

４０００億元。



鏈博會２﹒０「鏈」出更大朋友圈

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由中國國際貿易促進委員會主辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會將於１１月２６日至３０日

在北京舉行。本屆鏈博會全流程展示智能汽車鏈等六大鏈條上中下游企業，通過報告、指數的發

布凝聚「鏈博智慧」，通過主題活動「鏈」接企業，中外企業將「鏈」出更大朋友圈，唱響合作

開放的新樂章。





《證券時報》



繼續加大逆周期調節力度，推動中國經濟持續向好

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國務院總理李強在北京同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。李強表示，

中國將繼續加大逆周期調節力度，推動中國經濟持續向好，不斷培育壯大新動能，扎實推進高質

量發展，為深化全球產供鏈合作、促進世界經濟復甦貢獻更大力量。



浙江力爭２０３０年建成國際大宗商品資源配置樞紐

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１１月２５日，商務部、浙江省政府聯合公布了《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配

置樞紐建設方案》。這是黨的二十屆三中全會後自貿試驗區首個聚焦全產業鏈集成創新的政策文

件，同時也是全國首個以大宗商品資源配置樞紐為核心的重大改革。



１１月ＭＬＦ縮量續作，人行擇機降準可期

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人行２５日開展９０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，期限１年，中標利率２％。因１１

月有１﹒４５萬億元ＭＬＦ到期，當月ＭＬＦ淨回籠５５００億元。專家認為，本月ＭＬＦ縮量

續作或表明人行將通過公開市場國債買入、買斷式逆回購等多種政策工具熨平年末市場資金面波

動，人行也可能擇機降準。（ｌｃ）

