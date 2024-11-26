《神州經脈》特朗普擬對華加一成關稅，華為首發純血鴻蒙手機

《神州經脈》美國當選總統特朗普發出關稅威脅，惹市場關注中方是否有足夠政策對沖風險

。滬綜指今日（２６日）全天窄幅震盪，收市跌０﹒１２％，錄三連跌，報３２５９﹒７６點。

深成指收跌０﹒８４％，創業板指跌１﹒１５％。交投熱情繼續冷卻，滬深兩市全日成交１﹒３

萬億元（人民幣．下同），創９月２６日以來新低，較上個交易日再減１８５２億元或１２％。



美國當選總統特朗普突然對中國等發出新的關稅威脅，美元全線上漲施壓人民幣走勢。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２５７８，較上個交易日４時３０分收盤價跌

１１６點子，三連跌，創７月２４日以來四個月單日新低，全日在７﹒２４６６至７﹒２５９５

之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９１０，較上個交易日升８點子，兩連升，創

１１月１８日以來逾一周新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 特朗普周一（２５日）以非法移民和縱容毒品貿易為由，誓言上任即對墨西哥和加拿大所

有進口產品徵收２５％關稅，並對中國商品在原本關稅基礎上額外徵收１０％關稅。中國駐華盛

頓大使館表示，中美經貿合作本質上是互利的，貿易戰或關稅戰沒有贏家，又強調中國有意允許

芬太尼前體流入美國的說法完全與事實不符，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年達成協議

後，中國已採取措施打擊毒品走私，並已向美方通報了涉美禁毒執法行動進展。



２﹒ 中國財政部公布，１－１０月，全國國有及國有控股企業營業總收入６７６６０６億元，

同比增長０﹒９％；利潤總額３５３７１﹒９億元，同比下降１﹒１％；應交稅費

４８５２４﹒７億元，同比下降０﹒４％。１０月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，上升

０﹒１個百分點。



３﹒ 華為今日下午２時３０分舉行華為Ｍａｔｅ品牌盛典，「史上最強Ｍａｔｅ」華為

Ｍａｔｅ ７０系列等新品正式發布。華為Ｍａｔｅ ７０系列首發衛星尋呼功能，採用第二代

靈犀通信，搭載「純血鴻蒙」ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ以及ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４﹒３

雙框架操作系統供用戶選擇切換，並擁有新技能－－ＡＩ隔空傳送；普通版售５４９９元起，

Ｐｒｏ版售６４９９元起，Ｐｒｏ＋售８４９９元起，ＲＳ非凡大師售１１９９９元起。同日發

布的Ｍａｔｅ Ｘ６售１２９９９元起，其三網衛星典藏版是全球首款支持三網衛星通信的大眾

智能手機。明年，華為發布的所有新機都將搭載原生鴻蒙系統。



４﹒ 美國上周再禁止約３０家中國企業的食品與金屬產品進口，原因是涉嫌強迫維吾爾人勞動

。眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾表示，新制裁名單中有兩家公司是中國動力電池龍頭寧德

時代的供應商。《路透》今日引述寧德時代回應指，公司沒有任何來自新疆地區的供應商，並指

公司嚴格遵守包括美國在內的所有市場的所有法律法規。



５﹒ 歐洲議會貿易委員會主席朗格上周五（２２日）向德國媒體透露，歐盟與中國之間即將就

電動汽車關稅達成協議。不過，《路透》轉述歐盟官員周一（２５日）表示，歐盟和中國官員正

討論關稅的替代方案，包括設定此類汽車在歐洲銷售的最低價格，但短期內不會達成任何解決方

案。該歐盟官員說，朗格的說法是不正確的，儘管中歐會談確在繼續，但仍有一些阻礙雙方達成

協議的障礙。



６﹒ 對於歐盟指控多家中國企業協助俄羅斯企業開發應用於烏克蘭戰事的攻擊型無人機，並提

議對這些中國企業實施制裁，中國外交部發言人毛寧強調，中方在烏克蘭問題上一直致力於勸和

促談，從未向衝突方提供武器。中俄企業正常交往合作不針對第三方，不應受到第三方的干擾和

影響；當前包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易。中方敦促歐方不要搞「雙重標準

」，停止在沒有事實依據的情況下列名中國企業，對中方抹黑推責。



７﹒ 據《彭博》報道，小米集團正在為其即將推出的智能手機準備一款自行設計的移動處理器

，以減少對境外供應商高通公司和聯發科的依賴。報道指，這款處理器可能有助於讓小米更加自

立，並在高通客戶主導的安卓市場中脫穎而出。據知情人士透露，這款自主設計晶片預計將於

２０２５年開始量產。



８﹒ 香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，互聯互通的延展力代表了未來的無限可能性。在

現有的滬深股通、債券通和互換通之外，當局正積極推進更多創新機制，包括房託基金（房地產

投資信託基金，ＲＥＩＴｓ）通、南向人民幣股票交易櫃台等新項目，為投資者提供更多元化的

選擇，進一步深化兩地市場的聯動。（ｓｌ）

