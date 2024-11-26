《鍾之日記》特朗普預告關稅，恒指小升止連跌

《鍾之日記》１１月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國當選總統特朗普誓言上任後即對中國進口產品加徵關稅，累離岸人民幣跌至四個月低點

，消息更影響中港股市，港股今日低開近百點。不過隨著中概平台股及部分內需股走揚，港股止

跌回升，盤中曾高見１９２９５，午後雖走勢反覆，最終仍小升８點收市，中止三連跌，收報

１９１５９，主板成交近１２２３億元。



＊Ａ股成交漸冷，錄三連跌＊



美國當選總統特朗普發出關稅威脅，惹市場關注中方是否有足夠政策對沖風險。滬綜指全天

窄幅震盪，收市跌０﹒１２％，錄三連跌，報３２５９﹒７６點。深成指收跌０﹒８４％，創業

板指跌１﹒１５％。交投熱情繼續冷卻，滬深兩市全日成交１﹒３萬億元人民幣，創９月２６日

以來新低，較上個交易日再減１２％。



特朗普周一（２５日）以非法移民和縱容毒品貿易為由，誓言上任即對墨西哥和加拿大所有

進口產品徵收２５％關稅，並對中國商品在原本關稅基礎上額外徵收１０％關稅。中國駐華盛頓

大使館警告稱，無論是美國抑或是中國都不會在貿易戰中獲勝，強調中方認為中美經濟及貿易合

作在本質上是互利共贏，又指有意允許芬太尼前體流入美國的說法完全與事實不符。



今日固態電池概念陷入調整，全日挫４％；互聯網板塊明顯回吐３％，汽車股多數走低，大

消費板塊則逆市走強。另國務院新聞辦公室將於１１月２８日下午舉行國務院政策例行吹風會，

發改委副秘書長張世昕和交通運輸部、商務部、國鐵集團有關負責人將介紹有效降低全社會物流

成本的有關政策措施，物流股集體拉升。



＊蘿蔔快跑年底測試，百度連升兩日近６％＊



早前有知情人士爆料，百度（０９８８８）旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，將在港

推出無人駕駛出租車服務，這將是其首個內地市場以外的業務落地。今日傳媒報道指，百度上月

已向香港運輸署提交自動駕駛測試先導牌照及自動車證書的申請，蘿蔔快跑計劃在香港試營運，

最快今年底前在機場進行首階段測試。百度股價拉漲，全日升４﹒２％，為表現最好藍籌，該股

連升２日，累計升幅５﹒７％。



香港運輸署證實，百度提交的自動駕駛測試先導牌照等申請仍在審批中，署方會嚴格把關，

有序和安全地推動在港測試。根據香港離島區議會文件，首階段測試會先在非繁忙時段進行，車

上會有一名十年以上駕駛經驗的本地司機作為後備操作員，坐在主駕位置，便於全程監控自動車

駕駛情況、必要時即時接管。



百度最新財報顯示，２０２４年三季度蘿蔔快跑的自動駕駛訂單為９８﹒８萬單，同比增長

２０％。另外，第三季蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總量超過７０％。今年１０月，全無人

駕駛單量的比例進一步增加至８０％。



另外，百度旗下百度智能雲日前宣布，與香港千帆科技合作設立的香港人工智能科普培訓基

地已於數碼港成立，百度智能雲（香港）人工智能創新中心亦同時落成啟用。百度集團執行副總

裁兼百度智能雲事業群總裁沈抖表示，期望依托百度在ＡＩ領域的經驗結合數碼港的優勢，共同

打造一個立足香港、輻射亞太的人工智能技術生態圈。出席成立典禮的香港行政長官李家超稱，

歡迎百度參與共同推動香港創新科技生態圈的發展。



＊中美貿戰再燃，小米未雨綢繆＊



距離明年１月２０日才上任，特朗普已逼不及待揮起「關稅大棒」，揚言上任就要對所有中

國商品先加徵１０％關稅，理由是中國未有效遏止芬太尼流入美國。同時，對所有從墨西哥、加

拿大進入美國的產品徵收２５％的關稅，直到墨加當局阻止毒品和非法移民入侵美國。



可以想像，明年美國人無論是買智能手機、還是一般生活用品，恐怕都要面臨更昂貴價格。

小米（０１８１０）或許輸美產品非主要業務，但今日新聞多多，股價全日收跌４﹒２３％，為

表現第二差藍籌，連跌２日累計跌幅４﹒７３％。



中美貿易戰再燃，據報小米集團正在為其即將推出的智能手機準備一款自行設計的移動處理

器，以減少對境外供應商高通公司和聯發科的依賴，並有助於讓小米更加自立，並在高通客戶主

導的安卓市場中脫穎而出。



另外，小米合夥人、總裁，手機部總裁盧偉冰今日在個人微博宣布，小米首座智能家電工廠

今天正式在武漢奠基動工。工廠坐落於武漢市東湖高新區，項目佔地面積７５１畝，預計

２０２６年實現大規模量產。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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