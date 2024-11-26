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AH股新聞

26/11/2024 10:02

《Ａ股焦點》隆基綠能升３％，董事長擬再增持不低於１億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》光伏巨頭隆基綠能（滬：６０１０１２）昨日（２６日）晚間
公告，公司董事長鍾寶申擬即日起１２個月內通過上交所系統允許的方式增持公司股份，增持金
額不低於１億元（人民幣．下同）。
　
　　隆基綠能股價揚，現升３﹒３１％，報１８﹒４元。
　
　　增持方式包括但不限於集中競價交易和大宗交易。增持不設定價格區間，將根據對公司股票
價值判斷及二級市場波動情況實施增持計劃。在增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的
公司股份，不進行內幕或短線交易，不在窗口期買賣公司股票。
　
　　鍾寶申剛剛完成上一輪增持承諾。他曾計劃自去年１０月末起１２個月內增持公司股份，增
持金額不低１億元，不超１﹒５億元。截至１０月末，鍾寶申增持計劃實施期限已屆滿，鍾寶申
通過集中競價交易方式累計增持公司股份６２８﹒９７萬股，佔公司總股本的０﹒０８％，累計
增持金額１﹒０２億元。
截至目前，鍾寶申持有隆基綠能將近１﹒０５億股份，佔總股本的１﹒３８％。
　
　　據了解，鍾寶申頻頻購入隆基綠能股票。他在２０１２年即通過二級市場購入隆基綠能股票
，６元的價格買入４１﹒７萬股，２０１５年頻繁增持，２０２４年又再次啟動增持。唯一一次
減持是因為家庭財產分割，於４月６日過出公司股票１９６０萬股。（ｊｑ）

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