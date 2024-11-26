《Ａ股焦點》中公教育跌近５％，新增被強制執行金額２４﹒７億

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查法律訴訟信息顯示，１１月１８日至２２日，北京中公

教育科技有限公司新增１１００餘條被執行人信息，執行標的合計２４﹒７億餘元（人民幣．下

同），執行法院多為北京市海澱區人民法院，目前被執行總金額達２４﹒９５億元。該公司成立

於２０１０年２月，由中公教育（深：００２６０７）全資持股。



中公教育現挫４﹒８８％，報３﹒１２元，目前總市值１９３億。２０２０年１１月中公教

育的市值一度達到２６１９億元，四年蒸發超２４００億元。



＊資產負債率達８８﹒７４％＊



中公教育主營業務為招錄考試培訓、學歷提升和職業能力培訓，主要服務於大學生、大學畢

業生等年輕就業人群。



２０１９年，中公教育通過借殼亞夏汽車成功登陸Ａ股市場，成為「公考第一股」。公司的

業績在２０２０年略微增長後，連續三年虧損，負債率也在逐年攀升。截至２０２４年三季度，

中公教育的資產負債率達８８﹒７４％。



據黑貓投訴平台，中公教育位仍居教育培訓類月榜的「黑榜首位」，近３０天新增７３７條

投訴，消費者們的退費訴求「源源不斷」。多條投訴信息顯示，中公教育未按合同按時退費，有

的退款預期超過１年。（ｊｑ）

