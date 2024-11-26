《Ａ股焦點》長城汽車被曝惡意裁員上百人，Ａ股跌０﹒８％

《經濟通通訊社２６日專訊》據《界面新聞》報道，長城汽車前員工爆料稱，公司通過非協

商一致調崗、降薪等方式惡意裁員，涉及人數達上百人。



長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）Ａ股現跌０﹒８３％，報２６﹒３３元（人

民幣．下同）；Ｈ股跌０﹒３２％。



報道稱，多位長城汽車前員工證實，陸續被裁人數累積百人，只是時間較為分散。目前，大

部分涉事員工依靠個人發起仲裁和訴訟方式進行維權，而非集體訴訟。無法集體仲裁或訴訟

的原因是被裁人員的合同主體不同，每個人被裁原因也不盡相同。



報道引述一位前長城汽車員工稱，其２０２１年被長城汽車公司解除勞動合同，此後維權長

達兩年。這位前員工表示，他拒絕長城汽車突然安排的軍訓（發放保底最低工資２０００元左右

）後就被通知調崗，工資由３萬元降到１萬元。之後，長城汽車以超過三天未去新崗位報到為由

，解除了勞動合同。



上述員工指，如果是以這種方式被解除合同，基本上無法直接拿到賠償金，只能通過仲裁。

而除了離職補償以外，長城還扣除了部分工資以及加班費。



報道稱，經過仲裁、訴訟等手段，有人獲得了賠償金或加班費，有人部分訴求被駁回。長城

汽車目前尚未回應此事。（ｊｑ）

