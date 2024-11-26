據報百度健康原總裁、醫療業務原總經理離職

《經濟通通訊社２６日專訊》據《經濟觀察網》今日報道，百度集團（０９８８８）原資深

副總裁、百度集團原大健康事業群（ＨＣＧ）總裁何明科已於約一周前離職。



２０２１年１１月，ＨＣＧ成立，何明科也在這時加入百度集團，並擔任ＨＣＧ負責人。何

明科並非醫療出身，他畢業於清華大學汽車工程系，曾在波士頓諮詢、軟銀賽富等公司工作。



此外，百度健康醫療業務原總經理張延東也即將離職，他在百度集團的最後一個工作日為

１２月１６日。張延東於２０２１年４月加入百度，先後擔任互聯網醫療產品負責人、在線醫療

中心負責人。



一個多月前，百度集團宣布將大健康事業群合併至移動生態事業群組（ＭＥＧ）。當時，何

明科的架構下已經沒有員工。



過去十年，百度的健康業務幾度起落。百度醫療事業部最初成立於２０１５年１月，

２０１７年２月被裁撤。２０２０年初，新冠疫情爆發，百度宣布以百度健康的新實體重啟健康

業務。２０２１年１１月，原本屬於ＭＥＧ的百度健康和原本屬於智能雲事業群（ＡＣＧ）的智

慧醫療團隊合併，升級為百度第五大事業群組ＨＣＧ，今年１０月該事業群組謝幕。（ｊｑ）

