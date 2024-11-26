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AH股新聞

26/11/2024 16:09

【提振內房】廣州：共同申請公積金貸款最高額度調整至１６０萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣州住房公積金管理中心今日印發《廣州住房公積金管理中心
關於調整住房公積金政策的通知》，推出系列住房公積金政策。
　
＊一人公積金貸款最高額度為８０萬，共同為１６０萬＊
　
　　一是提高住房公積金貸款最高額度，將「一人」和「兩人或兩人以上」住房公積金貸款最高
額度分別由原來的７０萬元（人民幣．下同）和１２０萬元，提升至８０萬元和１６０萬元。
　
　　二是降低第二套住房公積金貸款最低首付款比例，將購買二套自住住房公積金貸款的最低首
付比例由３０％、４０％下調至２０％，與購買首套住房一致。
　
　　三是購買保障性住房申請公積金貸款最低首付款比例為１５％。
　
＊公積金貸款期限延至最長不超６８歲＊
　
　　四是提高對二孩及以上家庭支持力度，將二孩及以上家庭購買首套、二套住房的公積金貸款
最高額度上浮比例提高至４０％。
　
　　五是延長住房公積金貸款期限，貸款期限最長可以計算到借款人退休年齡後５年，不超過
６８歲。
　
　　六是調整住房套數認定標準，將住房公積金貸款套數認定調整為在購房所在區無住房的可按
首套住房認定，在購房所在區符合「租一買一」「賣一買一」的可按核減後的住房套數認定。
　
　　七是提高租房提取額度，將無房租賃提取額度由每人每月１４００元提高至每人每月
２０００元。（ｊｑ）

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