【提振內房】廣州：共同申請公積金貸款最高額度調整至１６０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》廣州住房公積金管理中心今日印發《廣州住房公積金管理中心

關於調整住房公積金政策的通知》，推出系列住房公積金政策。



＊一人公積金貸款最高額度為８０萬，共同為１６０萬＊



一是提高住房公積金貸款最高額度，將「一人」和「兩人或兩人以上」住房公積金貸款最高

額度分別由原來的７０萬元（人民幣．下同）和１２０萬元，提升至８０萬元和１６０萬元。



二是降低第二套住房公積金貸款最低首付款比例，將購買二套自住住房公積金貸款的最低首

付比例由３０％、４０％下調至２０％，與購買首套住房一致。



三是購買保障性住房申請公積金貸款最低首付款比例為１５％。



＊公積金貸款期限延至最長不超６８歲＊



四是提高對二孩及以上家庭支持力度，將二孩及以上家庭購買首套、二套住房的公積金貸款

最高額度上浮比例提高至４０％。



五是延長住房公積金貸款期限，貸款期限最長可以計算到借款人退休年齡後５年，不超過

６８歲。



六是調整住房套數認定標準，將住房公積金貸款套數認定調整為在購房所在區無住房的可按

首套住房認定，在購房所在區符合「租一買一」「賣一買一」的可按核減後的住房套數認定。



七是提高租房提取額度，將無房租賃提取額度由每人每月１４００元提高至每人每月

２０００元。（ｊｑ）

