  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2024 17:24

《打擊貪腐》中行原董事長劉連舸違法放貸逾３３億，一審判死緩

　　《經濟通通訊社２６日專訊》山東省濟南市中級人民法院今日一審公開宣判中國銀行股份有
限公司（０３９８８）（滬：６０１９８８）原黨委書記、董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一
案，對劉連舸以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；
以違法發放貸款罪判處有期徒刑十年，並處罰金十五萬元（人民幣．下同），決定執行死刑，緩
期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對劉連舸受賄犯罪所得財物及孳息依
法予以追繳，上繳國庫。
　
＊受賄逾１﹒２１億，違法放貸造成本金損失近２億＊
　
　　經審理查明，２０１０年至２０２３年，劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長
，黨委副書記、副董事長、行長，中國銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長、行長，黨委書
記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項
目合作、人事安排等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合１﹒２１億餘元。
　
　　２０１７年底至２０２０年初，劉連舸在擔任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長
和中國銀行股份有限公司黨委書記、董事長期間，明知相關企業不符合發放貸款條件，違反法律
規定，推動向相關企業發放貸款共計３３﹒２億餘元，造成本金損失１﹒９０７億餘元。
　
＊曾於人行涉外單位工作多年＊
　
　　現年６３歲的劉連舸，本科畢業於吉林財貿學院，研究生畢業於「五道口」（原中國人民銀
行研究生部，現為清華大學五道口金融學院）後，在人行系統工作多年，曾任辦公廳副處級秘書
、亞洲開發銀行處長、人行駐歐洲代表處首席代表、人行國際司副司長、人行福州中心支行行長
兼國家外匯管理局福建省分局長、人行反洗錢局長等職，２００７年３月出任中國進出口銀行副
行長，２０１５年２月升任行長。
　
　　２０１８年６月，劉連舸出任中行行長，並曾兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長，
２０１９年６月轉任中行董事長，直至２０２３年３月被查。（ｊｑ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普上台，全世界都不省心

26/11/2024 14:02

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處