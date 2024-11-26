《打擊貪腐》中行原董事長劉連舸違法放貸逾３３億，一審判死緩

《經濟通通訊社２６日專訊》山東省濟南市中級人民法院今日一審公開宣判中國銀行股份有

限公司（０３９８８）（滬：６０１９８８）原黨委書記、董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一

案，對劉連舸以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；

以違法發放貸款罪判處有期徒刑十年，並處罰金十五萬元（人民幣．下同），決定執行死刑，緩

期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對劉連舸受賄犯罪所得財物及孳息依

法予以追繳，上繳國庫。



＊受賄逾１﹒２１億，違法放貸造成本金損失近２億＊



經審理查明，２０１０年至２０２３年，劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長

，黨委副書記、副董事長、行長，中國銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長、行長，黨委書

記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項

目合作、人事安排等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合１﹒２１億餘元。



２０１７年底至２０２０年初，劉連舸在擔任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長

和中國銀行股份有限公司黨委書記、董事長期間，明知相關企業不符合發放貸款條件，違反法律

規定，推動向相關企業發放貸款共計３３﹒２億餘元，造成本金損失１﹒９０７億餘元。



＊曾於人行涉外單位工作多年＊



現年６３歲的劉連舸，本科畢業於吉林財貿學院，研究生畢業於「五道口」（原中國人民銀

行研究生部，現為清華大學五道口金融學院）後，在人行系統工作多年，曾任辦公廳副處級秘書

、亞洲開發銀行處長、人行駐歐洲代表處首席代表、人行國際司副司長、人行福州中心支行行長

兼國家外匯管理局福建省分局長、人行反洗錢局長等職，２００７年３月出任中國進出口銀行副

行長，２０１５年２月升任行長。



２０１８年６月，劉連舸出任中行行長，並曾兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長，

２０１９年６月轉任中行董事長，直至２０２３年３月被查。（ｊｑ）

