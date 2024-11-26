《中國要聞》京東聲明：部分造謠抹黑京東者已被公安機關處罰

《經濟通通訊社２６日專訊》京東（０９６１８）發言人官方微博發文稱，近期，少數機
構及個人造謠抹黑、惡意攻擊京東和創始人及其家人，經公安機關依法辦案，部分造謠者已受到
應有的懲處。
京東又指，目前，網絡上還存在著部分謠言混淆視聽，相關部門已立案調查。互聯網不是法
外之地，希望大家共同努力，共同營造清朗網絡空間。（ｃｔ）
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26/11/2024 08:47
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應有的懲處。
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外之地，希望大家共同努力，共同營造清朗網絡空間。（ｃｔ）
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