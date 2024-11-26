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AH股新聞

26/11/2024 09:28

《Ａ股行情》中美貿易戰在所難免，滬綜指低開０﹒２１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美關係再添陰霾，美國當選總統特朗普在社交平台
Ｔｒｕｔｈ　Ｓｏｃｉａｌ上表示，美國將在所有既有關稅水平上對中國商品加徵１０％的關稅
。隔夜美股收漲，道指創新高，離岸人民幣則跌至四個月低點，滬深股市今早集體低開，滬綜指
低開０﹒２１％，報３２５６﹒８６點，深成指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒５４％。
　
　　美國銀行策略師表示，投資者低估了特朗普任期內的貿易戰風險。他們預計新興市場貨幣將
在２０２５年上半年下跌５％，主權債券將遭到拋售。人民幣首當其衝，如果美國落實對中國商
品加徵４０％關稅，明年上半年人民幣將跌至１美元兌７﹒６元；若加徵６０％關稅，則意味著
人民幣兌美元匯率從目前的７﹒２４元左右跌至８元。
　
　　中國經濟及政治均受到外部衝擊，歐盟據報提議對幾家協助俄羅斯公司開發部署在烏克蘭的
無人機的中國企業實施制裁。Ｇ７集團本周在意大利舉行外長會議，預料將表態針對中國和其他
支持俄羅斯軍事行動的國家採取「適當措施」。
　
　　另外，人民銀行公布，今日進行２９９３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今
日有２８８３億元逆回購到期，即今日淨投放１１０億元。（ｒｙ）

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