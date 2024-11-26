《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４３％，消費娛樂股反彈

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市上午走勢分化，滬綜指先低後回、半日收升

０﹒４３％，報３２７７﹒８２點，深成指亦升０﹒０７％，創業板指則跌０﹒１６％。兩市半

日成交８４１７億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量８８３億元或９﹒５％。

總體看，滬深共２５４８隻個股上漲，９５隻個股漲停；２３９７隻個股下跌，２９隻個股跌停

。



板塊表現方面，傳媒娛樂收漲２﹒２％，酒店餐飲、食品飲料等消費股升幅靠前，中科雲網

（深：００２３０６）、桂發祥（深：００２８２０）、好想你（深：００２５８２）及一鳴食

品（滬：６０５１７９）紛紛漲停。



隨著年末消費旺季的到來，為進一步激發市場活力，全國各地紛紛啟動新一輪消費券發放活

動。上海發放多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券；北京日前宣布繼續發

放不少於３萬張冰雪消費券，激發冰雪運動產業市場活力；同時，上海、成都、杭州、鄭州、武

漢、西安等多個城市聯合支付寶發放消費券。業內人士表示，新一輪消費券有望進一步促進國內

消費市場發展，同時各類新技術新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。



至於下跌方面，固態電池概念顯著回吐，半日跌２﹒４％，另汽車股亦走弱。《路透》報道

指，歐盟官員否認接近與中國就電動車關稅問題取得協議。該官員表示儘管中歐談判繼續，包括

可能的設定中國電動車在歐洲售價下限，但短期內不會有結果。（ｒｙ）

