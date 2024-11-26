《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１２％，成交１﹒３萬億創近兩個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》美國當選總統特朗普發出關稅威脅，惹市場關注中方是否有足

夠政策對沖風險。滬綜指全天窄幅震盪，收市跌０﹒１２％，錄三連跌，報３２５９﹒７６點。

深成指收跌０﹒８４％，創業板指跌１﹒１５％。交投熱情繼續冷卻，滬深兩市全日成交１﹒３

萬億元（人民幣．下同），創９月２６日以來新低，較上個交易日再減１８５２億元或１２％。



特朗普周一（２５日）以非法移民和縱容毒品貿易為由，誓言上任即對墨西哥和加拿大所有

進口產品徵收２５％關稅，並對中國商品在原本關稅基礎上額外徵收１０％關稅。中國駐華盛頓

大使館警告稱，無論是美國抑或是中國都不會在貿易戰中獲勝，強調中方認為中美經濟及貿易合

作在本質上是互利共贏，又指有意允許芬太尼前體流入美國的說法完全與事實不符。



今日固態電池概念陷入調整，全日挫４％，蔚藍鋰芯（深：００２２４５）、安泰科技

（深：０００９６９）跌停，寧德時代（深：３００７５０）亦軟２﹒８％；互聯網板塊明顯回

吐３％，汽車股多數走低。



上漲方面，大消費板塊全日走強，旅遊、食品方向領先，大連聖亞（滬：６００５９３）、

真愛美家（深：００３０４１）、皇台酒業（深：０００９９５）等封板。另外，國務院新聞辦

公室將於１１月２８日下午３時舉行國務院政策例行吹風會，發改委副秘書長張世昕和交通運輸

部、商務部、國鐵集團有關負責人將介紹有效降低全社會物流成本的有關政策措施。物流行業料

迎利好，午後集體拉升，浙商中拓（深：０００９０６）、德邦股份（滬：６０３０５６）及中

儲股份（滬：６００７８７）均漲停收市。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８４０﹒１８ －０﹒２１

上證綜合指數 ３２５９﹒７６ －０﹒１２ ５０９４﹒９１

上證Ａ股指數 ３４１６﹒８４ －０﹒１２

深證成份指數 １０３３３﹒２３ －０﹒８４ ７９５４﹒８４

深圳創業板指數 ２１５０﹒１０ －１﹒１５

上證Ｂ股指數 ２７２﹒９２ －０﹒１３ １﹒３６

深證Ｂ股指數 １１９９﹒７３ －０﹒４６ ０﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

