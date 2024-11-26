【傾力救市】中信證券：中央經濟工作會議對明年政策定調料續積極

《經濟通通訊社２６日專訊》２０２４年中央經濟工作會議預計將按慣例在１２月中旬召開

，會上將分析當前經濟形勢、定調２０２５年經濟工作目標。中信證券研報表示，預計會議對明

年宏觀政策的定調將延續積極態度，後續新一輪政策部署將明顯提振市場信心。



其中，在化債方面，料將加快用於置換的專項債額度下放和發行；房地產方面，預計將落實

城中村改造、收購限制土地及收儲、需求側政策放鬆。消費方面，料商品消費以舊換新延續擴容

，服務消費拓寬供給，預計超長期特別國債支持消費力度有望在今年１０００億－１５００億（

人民幣．下同）的水平上有所提升，或達到２０００億－３０００億元，並可能將消費電子產品

納入政策支持範圍。科技和產業政策方面，料聚焦產業升級、自主可控和民企參與。資本市場改

革方面，預計資本市場政策將持續出台及落地生效，以引導預期、注入信心。國企改革方面，併

購重組成為央國企增強核心競爭力的重要路徑。



＊料明年經濟增速目標仍為５％左右，赤字率或升至４％＊



研報並認為，雖按慣例中央經濟工作會議不公布經濟增速、赤字率等具體目標，但今年的會

議仍將會維持加碼逆周期調節的積極定調。研報預計，明年經濟增速目標或仍維持在５％左右，

相應地，赤字率有望提升至４％；特別國債額度或為３萬億元，其中１萬億元用於補充商業銀行

資本金，２萬億元或用於國家重大工程投資和消費品補貼等領域；最後，新增專項債規模可能達

到４萬億元以上。（ｓｌ）

