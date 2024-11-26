小米據報為手機自研晶片以減少依賴高通和聯發科，料明年量產

《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》報道，小米集團（０１８１０）正在為其即將推出

的智能手機準備一款自行設計的移動處理器，以減少對境外供應商高通公司和聯發科的依賴。



報道指，這款處理器可能有助於讓小米更加自立，並在高通客戶主導的安卓市場中脫穎而出

。據知情人士透露，這款自主設計晶片預計將於２０２５年開始量產。



報道提到，小米發言人未回覆尋求評論的請求。（ｓｌ）

