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AH股新聞

26/11/2024 17:49

《華為動向》與江淮合作尊界首車Ｓ８００亮相，預售價１００萬起

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華為今日下午舉行Ｍａｔｅ品牌盛典，華為與江淮汽車
（滬：６００４１８）合作打造的尊界首款實體車－－尊界Ｓ８００正式亮相，預售價人民幣
１００萬－１５０萬元，意向金２萬元，即刻開啟預定。
　
　　華為汽車ＢＵ董事長余承東透露，尊界Ｓ８００採用六代機理念和８Ｓ設計標準，包括超級
巡航、超機動性、超級信息感知、超級隱私、天地網聯、人工智能輔助、主動防護系統、超可靠
性。智能化上採用Ｌ３智能駕駛架構，首發第二代途靈平台－－途靈龍行平台。
　
　　余承東此前曾透露，尊界對標邁巴赫、勞斯萊斯等超豪華品牌車型。
　
＊智界新Ｓ７售２２﹒９８萬元起，余承東：虧錢的定價＊
　
　　同一場合，華為與奇瑞聯手打造的智界新Ｓ７正式上市。智界新Ｓ７在車身顏色、輪轂選配
、座椅、空間等方面都有升級，全系標配高壓８００Ｖ超充，並且智駕配備華為最新的
ＡＤＳ３﹒０系統，Ｐｒｏ、Ｍａｘ、Ｕｌｔｒａ三個版本售價介乎人民幣２２﹒９８萬－
３１﹒９８萬元。余承東表示，這是虧錢的定價，後續希望通過規模效應降低成本。智界新Ｓ７
將於１２月１日開啟交付。（ｓｌ）
　
　

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