《華為動向》Ｍａｔｅ７０通信技術提升，余承東：對得起那四個字

《經濟通通訊社２６日專訊》華為今日（２６日）下午２時３０分舉行華為Ｍａｔｅ品牌盛

典，「史上最強Ｍａｔｅ」華為Ｍａｔｅ ７０系列正式發布。華為常務董事、終端ＢＧ董事長

、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東表示，華為Ｍａｔｅ ７０系列搭載第二代靈犀通信技術

，在演唱會發圖、高鐵視頻通話、地鐵刷視頻、地庫掃碼等場景下用網體驗進一步提升，「通信

技術絕對對得起那四個字（遙遙領先）」。



據介紹，華為Ｍａｔｅ７０系列沿用Ｍａｔｅ系列歷代對稱設計的攝像模組，搭載第二代昆

侖玻璃及高亮鈦材質機身，並首發衛星尋呼功能。一如傳聞，Ｍａｔｅ７０系列並未配備屏幕指

紋識別，標準版機型前置攝像頭支持人臉解鎖，並支持側邊電源鍵指紋識別；Ｐｒｏ機型的「三

挖孔」前置攝像頭支持３Ｄ人臉識別，同時亦配備了側邊電源鍵指紋識別。Ｍａｔｅ７０系列已

於１１月１８日正式開啟預訂，截至目前，華為商城這一系列的預約量已達３３４萬。



另外，在銷售渠道上，「外賣首發銷售」將成今年的新亮點。據《證券時報》引述相關方面

報道，與新品發布會同步，美團（０３６９０）平台上全國各地４５００餘家華為授權體驗店和

華為智能生活館將在同一時間首發新品，並將根據華為官方正式銷售節奏，同步「外賣開售」。

屆時全國各地消費者均可下單「叫外賣」買華為新機，最快３０分鐘從附近門店收到新品。這是

華為首次在外賣平台同步首發銷售Ｍａｔｅ系列新品。（ｓｌ）

