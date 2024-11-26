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AH股新聞

26/11/2024 14:28

《大灣區》廣州：近期將派１億元「食在廣州」餐飲消費券

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣州市昨（２５日）召開「拼經濟穩增長．提振消費」新聞發
布會，會上廣州市商務局副局長羅政透露，近期將發放１億元「食在廣州」政府餐飲消費券，以
美食為媒進一步引導激發消費活力。
　
＊「以舊換新」帶動３４０億元銷售額＊
　
　　羅政介紹，今年１－１０月，廣州全市社會消費品零售總額９２５６﹒８億元（人民幣．下
同），同比增長０﹒５％，增速比１－９月提高０﹒４個百分點，單１０月社會消費品零售總額
９８１億元、同比增長４﹒２％，消費信心進一步回升。
　
　　此外，今年９月廣州在全省率先啟動加力消費品以舊換新活動，在中央和省的支持下，廣州
市爭取到中央超長期國債和省配套資金共４３﹒７億元，資金規模居全省第一，以舊換新全品類
參與企業達到３３００家，累計帶動銷售額超過３４０億元。
　
＊持續建設羊城夜市，將推「新消費八景」＊
　
　　羅政稱，市政府正著手研究制定廣州市服務消費高質量發展政策文件、批發零售和住宿餐飲
產業鏈高質量發展三年行動計劃、推動電子商務高質量發展若干措施。廣州將高質量打造「５＋
２＋４＋２２」重點商圈，加快ＳＫＰ、太古里、萬象城等商業載體建設，加快廣州塔南廣場等
已建成商業載體開業，持續建設中西特色美食集聚區、都會級羊城夜市先行區等，推動形成更多
聚合消費客流的新極點。明年更將推出「羊城消費新八景」城市消費ＩＰ活動，以８大類虛擬場
景推動產銷互促，促進商旅文體健融合發展。（ｓｌ）

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