《大灣區》廣州：近期將派１億元「食在廣州」餐飲消費券

《經濟通通訊社２６日專訊》廣州市昨（２５日）召開「拼經濟穩增長．提振消費」新聞發

布會，會上廣州市商務局副局長羅政透露，近期將發放１億元「食在廣州」政府餐飲消費券，以

美食為媒進一步引導激發消費活力。



＊「以舊換新」帶動３４０億元銷售額＊



羅政介紹，今年１－１０月，廣州全市社會消費品零售總額９２５６﹒８億元（人民幣．下

同），同比增長０﹒５％，增速比１－９月提高０﹒４個百分點，單１０月社會消費品零售總額

９８１億元、同比增長４﹒２％，消費信心進一步回升。



此外，今年９月廣州在全省率先啟動加力消費品以舊換新活動，在中央和省的支持下，廣州

市爭取到中央超長期國債和省配套資金共４３﹒７億元，資金規模居全省第一，以舊換新全品類

參與企業達到３３００家，累計帶動銷售額超過３４０億元。



＊持續建設羊城夜市，將推「新消費八景」＊



羅政稱，市政府正著手研究制定廣州市服務消費高質量發展政策文件、批發零售和住宿餐飲

產業鏈高質量發展三年行動計劃、推動電子商務高質量發展若干措施。廣州將高質量打造「５＋

２＋４＋２２」重點商圈，加快ＳＫＰ、太古里、萬象城等商業載體建設，加快廣州塔南廣場等

已建成商業載體開業，持續建設中西特色美食集聚區、都會級羊城夜市先行區等，推動形成更多

聚合消費客流的新極點。明年更將推出「羊城消費新八景」城市消費ＩＰ活動，以８大類虛擬場

景推動產銷互促，促進商旅文體健融合發展。（ｓｌ）

