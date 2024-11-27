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AH股新聞

27/11/2024 09:41

《駐京專電》國際鏈博會開幕，韓正提三倡議推動產業鏈互利共贏

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家副主席韓正在北京出席第二屆中國國
際供應鏈促進博覽會開幕式並致辭。韓正表示長期以來，中國既是全球產業鏈供應鏈合作的參與
者、受益者，也是堅定的維護者、建設者，為世界經濟發展作出積極貢獻。中國持續完善產業體
系，為全球產業鏈供應鏈運行提供有力保障；堅持開放合作，為全球產業鏈供應鏈運行注入源源
動力；立足超大規模市場，為全球產業鏈供應鏈運行開拓廣闊空間。中方願同各國共同推動構建
開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。
　
　　韓正提出三點倡議。一是深化分工協作，推動全球產業鏈供應鏈互利共贏。中國將堅持經濟
全球化正確方向，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共享、發展共贏。二
是突出創新引領，推動全球產業鏈供應鏈優化升級。中國將深入實施創新驅動發展戰略，加快發
展新質生產力，為促進產業鏈供應鏈深度融合創造更大合作空間。三是實現可持續發展，推動全
球產業鏈供應鏈綠色轉型。中國願同各國拓展綠色產業、清潔能源等領域合作，助力世界綠色發
展。

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