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AH股新聞

27/11/2024 14:35

【內房困局】第三季Ａ股房企現金大幅流出６５０億，償債能力承壓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》近期，內地多間房企現金流持續淨流出，償債能力大幅下降。
據Ｗｉｎｄ數據統計，截至今年三季度末，９７家Ａ股上市房企的現金及現金等價物餘額合計約
為７３７３﹒１０億元（人民幣．下同），較６月末減少６４９﹒３８億元。這意味著，這些上
市房企的現金在第三季度淨流出近６５０億元。
　
　　籌資性現金流大幅下降以及經營性現金流「入不敷出」，是導致房企在手資金持續減少的關
鍵因素。據Ｗｉｎｄ數據，前三季度，９７家Ａ股上市房企的籌資性現金流淨流出
１２１０﹒０１億元，數額較今年上半年大幅增加約１１６６億元。同時，前三季度，９７家Ａ
股上市房企的經營性現金流淨流出３００﹒７１億元。
　
　　由於資金持續惡化，房企的短期償債能力進一步減弱。據Ｗｉｎｄ數據統計，截至三季度末
，在９７家Ａ股上市房企中，現金短債比低於１的企業有４４家，佔比接近一半。
　
　　值得注意的是，房地產企業普遍面臨償債高峰。中指院的數據顯示，２０２４年１０月至
２０２５年９月，房企一年內到期債券餘額為７２７２﹒７億元。其中，在２０２４年四季度，
房企到期的債券餘額就有１３０４﹒６億元。
　
　　中指院２６日發布的報告認為，短期內，房企需加強現金流管控，並抓住各地刺激房地產的
政策窗口期，加大項目推售力度。（ｌｃ）

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